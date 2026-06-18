En el anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” de Crunchyroll, las armas de los Pilares (Hashira), los guerreros más fuertes del Cuerpo de Cazadores de Demonios, funcionan casi como una extensión de su personalidad, su estilo de pelea y hasta su historia personal dentro de la historia. Así, si alguna vez te quedaste viendo una escena de batalla preguntándote por qué tal Pilar usa algo que ni siquiera parece una katana normal, aquí te cuento exactamente qué tiene que ver eso con su respiración y su pasado.

Vale precisar que la producción sigue la historia de Tanjiro Kamado, un joven que se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para vengar a su familia y encontrar la manera de devolverle la humanidad a su hermana Nezuko, convertida en demonio tras un ataque.

A partir de ese viaje, los Pilares aparecen como la élite de este grupo y sus armas se vuelven clave en los enfrentamientos más importantes de la serie.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer”:

¿QUÉ TIPOS DE ESPADAS USAN LOS PILARES DE “DEMON SLAYER”?

La mayoría de los Hashira porta una katana Nichirin, el tipo de espada estándar que cambia de color según la respiración de quien la empuña.

En ese sentido, varios Pilares, como Muichiro Tokito (Niebla), Kyojuro Rengoku (Fuego) y Sanemi Shinazugawa (Viento), usan versiones bastante convencionales de esta arma.

Según ScreenRant, en esos casos, el peso de la pelea recae más en la técnica y la personalidad del personaje que en alguna característica especial del arma en sí.

Sin embargo, hay otros Pilares que sí tienen diseños completamente distintos:

Obanai Iguro (Serpiente) lleva una katana retorcida y flexible que imita el movimiento de una serpiente, lo que le da ángulos de ataque que una espada recta no permite.

(Serpiente) lleva una katana retorcida y flexible que imita el movimiento de una serpiente, lo que le da ángulos de ataque que una espada recta no permite. Shinobu Kocho (Insecto) usa una hoja delgada con una punta tipo aguijón, pensada para inyectar veneno en lugar de decapitar enemigos.

(Insecto) usa una hoja delgada con una punta tipo aguijón, pensada para inyectar veneno en lugar de decapitar enemigos. Mitsuri Kanroji (Amor) combina una katana con un mecanismo de látigo, una de las armas más inusuales de toda la serie por la flexibilidad que ofrece en combate.

¿CUÁLES SON LAS ARMAS MÁS PODEROSAS DE LOS PILARES DE “DEMON SLAYER”?

Tengen Uzui (Sonido) destaca en “Demon Slayer” con un par de cuchillas Nichirin unidas por una cadena, una especie de nunchaku gigante que combina con su velocidad y su capacidad de leer los movimientos del enemigo.

Por otro lado, Gyomei Himejima (Piedra), considerado por muchos fans como el Pilar más fuerte, lleva una combinación de hacha y mayal con púas conectados por cadena, una de las armas más versátiles de la serie tanto para ataque a distancia como para el combate cuerpo a cuerpo.

¿QUÉ ESPADAS NO TIENEN PODERES ESPECIALES, PERO SÍ IMPORTAN MUCHO EN “DEMON SLAYER”?

En el anime, la espada de Giyu Tomioka (Agua) es bastante estándar. Aunque, de acuerdo con ComicBook, en el manga él llega a tomar una Nichirin diferente, vinculada a un antiguo Pilar del Agua y con un diseño azul y negro que aún no hemos visto en la adaptación animada.

Kyojuro Rengoku, por su parte, tampoco necesita un arma fuera de lo común para protagonizar una de las peleas más recordadas de la franquicia: la que sostiene contra Akaza en la película “Demon Slayer: Mugen Train”.

En el anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", los Pilares (Hashira) son los espadachines de más alto rango y los guerreros más poderosos dentro del Cuerpo de Exterminio de Demonios (Foto: Ufotable)

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