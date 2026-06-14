Hay un anime de acción que ha conquistado a gran parte de la comunidad otaku de Netflix. Se trata de “Baki-Dou: El samurái invencible” (en inglés: “Baki-dou: The Invincible Samurai” y en su idioma original: “Baki-Dô“), serie que regresa a las pantallas con su segunda parte, trayendo consigo la conclusión del arco de Musashi Miyamoto. Así, si no te quieres perder los nuevos episodios de la ficción, aquí te cuento cuándo, a qué hora y cómo verlos. ¡Anda preparándote para tu próxima maratón frente a la TV!

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Vale precisar que esta es la adaptación animada del cuarto arco del manga original de Keisuke Itagaki, serializado en la revista Weekly Shonen Champion entre el 2014 y el 2018.

Además, la producción está dirigida por Toshiki Hirano y a cargo de TMS Entertainment, estudio con amplia trayectoria dentro de la franquicia.

De esta manera, el show televisivo combina artes marciales extremas, tecnología científica y la leyenda del espadachín más temido de la historia japonesa.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Baki-Dou: El samurái invencible” - Parte 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE” - PARTE 2?

Los episodios del 14 al 25 del anime se estrenan en Netflix el miércoles 17 de junio del 2026.

Tal como te puedes imaginar, todos los capítulos se lanzan de una sola vez, así que si quieres ser de los primeros en disfrutarlos esa es la fecha que debes anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE” - PARTE 2?

La parte 2 de “Baki-Dou: El samurái invencible” está programada para llegar al streaming según el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) del miércoles 17 de junio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:00 p.m. del miércoles 17 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:00 p.m. del miércoles 17 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:00 p.m. del miércoles 17 de junio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 9:00 p.m. del miércoles 17 de junio España 2:00 a.m. del jueves 18 de junio

¿CÓMO VER “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE” - PARTE 2?

Tal como te puedes imaginar, “Baki-Dou: El samurái invencible” es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para ver la parte 2 del anime sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

¿DE QUÉ TRATA “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

Debajo del Tokyo Skytree, a 364 metros de profundidad, el millonario y fanático de las artes marciales Mitsunari Tokugawa financia un experimento prohibido: clonar y resucitar al legendario espadachín Musashi Miyamoto a partir de sus restos.

Entonces, el guerrero sin igual de la historia japonesa despierta en el mundo moderno y su presencia desata el caos.

De esta forma, Baki Hanma y los combatientes del arena subterránea se enfrentan a una amenaza que cruza el tiempo y el espacio.

Baki Hanma es el protagonista absoluto de la franquicia de artes marciales "Baki the Grappler" y "Baki Hanma". Aquí, en una escena de la segunda parte del anime "Baki-Dou: El samurái invencible" (Foto: Netflix)

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