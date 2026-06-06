Aunque la temporada de anime de verano empieza en julio, Netflix tiene tiene algunos estrenos preparados para junio de 2026. Esto se suma a la larga lista de lanzamientos de series, películas y documentales que anunció hace unas semanas, además de la lista de producciones que abandonan la plataforma de streaming de la N roja este mes. Aunque la mayoría son series animes de otras compañías que se unen al popular catálogo, también se incluye la segunda parte de una producción original que sin duda tiene una gran número de seguidores.

Al igual que el mes anterior, Netflix sumará nuevos episodios de “One Piece” a su catálogo Mientras Crunchyroll tiene todos los capítulos, el gigante del streaming solo cuenta con 835 de los 1164 capítulos. Periódicamente, suma algunos arcos y el 1 de junio de 2026 incluirá más episodios del arco de Whole Cake Island, dentro de la Saga de los Cuatro Emperadores. Específicamente, los capítulos 850-877. Asimismo, cada semana se suman los nuevos episodios del Arco de Elbaph.

Mientras en mayo llegó la primera temporada de “Assassination Classroom”, anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yūsei Matsui, en junio llega la segunda temporada de esta serie que sigue a una poderosa criatura con forma de pulpo que destruye parte de la Luna y amenaza con hacer lo mismo con la Tierra en un año, pero se convierte en el profesor de la “Clase E” (los marginados académicos) y sus estudiantes tienen la misión secreta de asesinarlo para salvar el mundo.

La segunda temporada de “Assassination Classroom” se estrenó oficialmente en Japón el 7 de enero de 2016, contó con 25 episodios y finalizó su emisión el 30 de junio de 2016. La entrega final de esta historia llegó a Netflix el 1 de junio de 2026.

Cada mes, Netflix suma nuevos episodios del anime de "One Piece" a su catálogo. En junio llega la parte 6 del arco de Whole Cake Island (Foto: Toei Animation)

ESTOS SON LOS ANIMES QUE LLEGAN A NETFLIX EN JUNIO DE 2026

Los principales estrenos de anime de junio de 2026:

Shangri-La Frontier (Temporada 2): 1 de junio

Assassination Classroom (Temporada 2): 1 de junio

One Piece: Whole Cake Island (Parte 6). 1 de junio

Scarlet: 6 de junio

Baki-Dou: El samurái invencible: Temporada 1, Parte 2: 18 de junio

Pokémon Horizons: Temporada 3—Rising Hope Parte 3: 26 de junio

Entre los nuevos estrenos que llegan a Netflix en junio de 2026 están “Scarlet” y la segunda parte de “Baki-Dou: El samurái invencible”. La película de anime “Scarlet”, dirigida por Mamoru Hosoda, es una épica historia de fantasía y ciencia ficción que sigue a una princesa guerrera medieval en un plano surrealista entre la vida y la muerte.

Mientras que la segunda parte de “Baki-Dou: El samurái invencible”, que consta de 12 episodios, se estrenará a nivel mundial en Netflix el 18 de junio. Y continuará luego de los primeros enfrentamientos contra el legendario samurái del siglo XVII, Musashi Miyamoto.

Animes que continúan en emisión:

Akane Banashi

One Piece: Arco de Elbaf

Kill Blue

"Scarlet" se estrenó fuera de competición en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia el 4 de septiembre de 2025 y llegó a los cines de Japón el 21 de noviembre de 2025 (Foto: Sony Pictures Entertainment)

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