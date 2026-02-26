CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los trece episodios de la primera temporada de “Baki-Dou: El samurái invencible” (“Baki-Dou: The Invincible Samurai” en inglés), en los que Mitsunari Tokugawa resucitó al samurái más famoso de todos los tiempos, los fanáticos de la franquicia basada en el manga de Keisuke Itagaki se preguntan si la historia de Baki y Musashi Miyamoto, continuará en una segunda entrega del popular anime de Netflix. ¿Logran vencer a Musashi? ¿Quién será el siguiente en enfrentarlo? Esto es lo que se sabe al respecto.

La nueva serie empieza tras la más grande batalla en el mundo entre padre e hijo. Por lo tanto, Baki vive un abrumador aburrimiento. De hecho, el resto de los luchadores tiene una sensación similar y no pueden dejar de bostezar. Para reavivar la emoción por una buena pelea, Tokugawa desarrolla un innovador experimento. Con la ayuda de unos científicos y su hermana médium resucita a Musashi Miyamoto.

Tras enfrentar al mejor espadachín de la era moderna de Japón, el incomparable Musashi Miyamoto exige medirse con los luchadores más habilidosos del país. Así, da inicio a una serie de enfrentamientos emocionantes y demoledores. Incluso Yujiro Hanma ‘El ogro” acepta pelear contra el poderoso hombre.

Baki queda muy sorprendido por la fuerza y la técnica de pelea de Musashi Miyamoto en el anime "Baki-Dou: El samurái invencible" (Foto: Netflix)

“BAKI-DOU” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro del anime “Baki-Dou”. No obstante, el último capítulo deja el camino preparado para una segunda temporada en la que Musashi Miyamoto continúa buscando un rival digno. Tras su conversación con Mitsunari Tokugawa, parece que ya tiene al candidato perfecto.

Al final de la primera temporada de “Baki-Dou: El samurái invencible”, Jack Hammer llega a la mansión de Tokugawa esperando enfrentarse a Musashi. Pero antes debe derrotar a Motobe, que está decidido a ser el siguiente en pelear contra el samurái. Luego de esos combates, Musashi parece estar listo para buscar a Pickle.

Normalmente, cada secuela de “Baki” se divide en dos partes de 13 episodios. Por lo tanto, “Baki-Dou” podría regresar para más peleas. Además, el arco argumental de Musashi del manga aún no ha sido adaptado por completo, aún falta ver a Musashi vs. Pickle.

Pero sin duda no será la única pelea si se confirma una nueva temporada. Baki aún debe superarse y volver a enfrentar al samurái. ¿Qué otros peleadores volverán para más combates? ¿Alguno podrá vencer a Musashi Miyamoto?

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix que suele tomarse algunas semanas para evaluar la respuesta de la audiencia. Antes de tomar una decisión, el gigante del streaming evalúa la tasa de abandono y la de finalización.

Musashi Miyamoto parece decidido a buscar más oponentes al final de la primera temporada de “Baki-Dou: El samurái invencible” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BAKI-DOU: EL SAMURÁI INVENCIBLE”?

“Baki-Dou: El samurái invencible” está disponible en Netflix desde el 26 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver la nuevas aventuras de Baki Hanma solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí