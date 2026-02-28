Empieza un nuevo mes y Netflix, al igual que otras plataformas de streaming, tiene preparado grandes estrenos para sus suscriptores. Además de series, películas y documentales, la lista de ingresos al catálogo incluye animes. Entonces, ¿qué títulos llegarán a la plataforma de streaming de la N roja en marzo de 2026? El estreno principal de febrero fue “Baki-Dou: El samurái invencible”, que adaptó la primera parte de un nuevo arco del manga de Keisuke Itagaki, Musashi Miyamoto, el samurái más famoso de todos los tiempos.

Aunque la lista de estrenos de este mes no es muy larga, tiene importantes eventos para los fanáticos de “JoJo’s Bizarre Adventure”, que regresa con la adaptación del séptimo título de la historia, “Steel Ball Run”, y de “Beastars”, que regresa con su temporada final. Entonces, estos son los animes que llegan a Netflix en Estados Unidos y Latinoamérica.

LOS ANIMES QUE LLEGAN A NETFLIX EN MARZO DE 2026

1. Wind Breaker- Temporada 1

Aunque “Wind Breaker”, anime basada en la serie de manga escrita e ilustrada por Satoru Nii, se estrenó en 2024 y ya cuenta con una segunda temporada que llegó un año después, los doce primeros episodios llegan a Netflix recién en marzo de 2026. Este anime producido por CloverWorks se centra en Haruka Sakura, un estudiante marginado que busca ser el más fuerte en una preparatoria llena de delincuentes que protegen la ciudad.

La primera temporada de "Wind Breaker" estará disponible en Netflix a partir del 2 de marzo de 2026 (Foto: CloverWorks)

Sinopsis: “Los delincuentes del instituto Furin sacan malas notas, pero se destacan en la defensa de su pueblo. Entonces, un recién llegado obsesionado con la victoria amenaza el equilibrio de poder.”

Fecha de estreno: 2 de marzo de 2026

Episodios: 12

2. Beastars - Temporada 3 Parte 2

La segunda parte de la temporada final de “Beastars” se estrenará el 7 de marzo de 2026 y adaptará el clímax del manga de Paru Itagaki, centrándose en el esperado enfrentamiento final entre Legoshi y Melon.

El viaje de Legoshi termina con la segunda parte de la temporada final "Beastars", que empieza el 7 de marzo de 2026 (Foto: Studio Orange)

Sinopsis: “La fachada de paz se ve destrozada por los planes secretos de Melon. A medida que se intensifica la desconfianza entre herbívoros y carnívoros, los colmillos de Melon se acercan a Haru. Legoshi, tras haber llegado al Mercado Negro, se ve obligado a enfrentarse a sí mismo una vez más, mientras que Louis lidia con nuevos enredos en el mundo de la superficie…”

Fecha de estreno: 7 de marzo de 2026

Episodios: Por confirmar

3. JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run

La séptima parte de “JoJo’s Bizarre Adventure”, anime basado en el manga de Hirohiko Araki, se ambienta en 1890 y sigue a Johnny Joestar, un exjinete parapléjico, y al misterioso Gyro Zeppeli en una carrera de caballos a través de Estados Unidos por un premio de 50 millones de dólares.

“Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” tiene programado su estreno para el jueves 19 de marzo de 2026 (Foto: Netflix)

Sinopsis: “Estados Unidos, 1890. Johnny Joestar, un legendario exjinete que ha quedado paralítico, sigue al bandido Gyro Zeppeli en una carrera de caballos a lo largo y ancho del continente.”

Fecha de estreno: 19 de marzo de 2026

Episodios: Por confirmar

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí