A pesar de que “Jujutsu Kaisen” y “Frieren: Beyond Journey’s End” son considerados los animes más populares de la temporada invierno 2026 (verano en el Hemisferio sur), no son los únicos que destacan, los últimos episodios de “Fire Force” también han recibido buenas calificaciones, al igual que “Oshi no Ko” y “Golden Kamuy”. Pero el regreso que más ha sorprendido es “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, que tras el estreno de su segunda temporada ha conseguido un lugar en rankings semanales. Entonces, ¿cuántos episodios tiene y cuántos faltan para el final?

La nueva entrega del anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku se estrenó 11 de enero de 2026, así que ya se estrenaron varios capítulos de la historia centrada en Gabimaru, un ninja asesino condenado a muerte que acepta buscar el elixir de la inmortalidad en una misteriosa isla, considerada el paraíso o el infierno, para obtener su perdón y reencontrarse con su esposa.

Entonces, ¿cuántos capítulos tiene la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” y cuántos faltan para el final de la serie que se ambienta a finales del período Edo en Japón, específicamente alrededor de la era Ansei (circa 1850), en la mitad del siglo XIX?

La segunda temporada de "Hell’s Paradise: Jigokuraku" tiene 12 episodios, uno menos que la entrega anterior del popular anime (Foto: Mappa)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”?

La segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, producida por Twin Engine y MAPPA, tiene 12 episodios. Por lo tanto, la nueva entrega terminará el domingo 29 de marzo si no hay cambios en el calendario inicial.

Después de los momentos de tensión, acción y emoción que se mostraron en el séptimo capítulo de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, solo restan cinco episodios para el gran final.

La segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” adapta dos de los arcos más importantes del manga: Se trata de la última parte del Arco de Lord Tensen, que se centra en el enfrentamiento directo contra los siete inmortales, y el Arco de Hōrai, donde enfrentan a enemigos más poderosos y revelan secretos detrás del elixir de la vida y el origen de los Tensen.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, “Gabimaru reina como el asesino más fuerte y despiadado de su aldea. Pero ahora se encuentra en el corredor de la muerte, con una sola salida: recuperar el Elixir de la Vida de una isla siniestra. Anhelando la libertad, acepta el desafío. Pero con otros convictos compitiendo por el mismo premio y bestias demoníacas acechando, ¿cómo sobrevivirá Gabimaru a esta angustiosa misión?”

REPARTO DE VOCES “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU 2”

Gabimaru (Chiaki Kobayashi)

Aza Chobee (Ryohei Kimura)

Yuzuriha (Rie Takahashi)

Nurugai (Makoto Koichi)

Tamiya Ganetsusai (Tetsu Inada)

Sagiri Yamada Asaemon (Yumiri Hanamori)

Toma Yamada Asaemon (Kensho Ono)

Shion Yamada Asaemon (Chikahiro Kobayashi)

Fuchi Yamada Asaemon (Aoi Ichikawa)

Isuzu Yamada Asaemon (Sayaka Ohara)

Chiaki Kobayashi se encarga de dar voz a Gabimaru en la segunda temporada de "Hell's Paradise: Jigokuraku" (Foto: Mappa)

