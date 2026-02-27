Ha pasado casi un año desde el final de la segunda temporada de “Solo Leveling” y aún no se han revelado novedades sobre la tan esperada tercera entrega del exitoso anime basado en la novela web de Chugong que fue adaptada a un webtoon ilustrado por el difunto Dubu de Redice Studio. No obstante, la galardonada franquicia continúa en expansión y tiene otras sorpresas para sus fanáticos. La última está relacionada con la serie derivada “Solo Leveling: Ragnarok”, que es una novela web coreana escrita por Daul que se adaptó a webtoon con Dang Do como escritor y JIn como ilustrador de Redice Studio.

Después de un espectáculo sobre hielo, la confirmación de que Netflix prepara una serie live-action con Byeon Woo-seok como protagonista y Han So-hee como Cha Hae-in, y el lanzamiento de la segunda temporada del audiodrama de Pocket FM, que está disponible en inglés desde el 16 de febrero de 2026, llega otro gran anuncio..

Aunque hay rumores sobre una posible película de anime que podría llegar en la segunda mitad de 2026, la sorpresa de “Solo Leveling” no está relacionada con eso, sino con la edición impresa en inglés de “Solo Leveling: Ragnarok”.

Sung Suho es el protagonista de “Solo Leveling: Ragnarok”, cuya primera temporada del manhwa culminó en el capítulo 47 (Foto: (Foto: Tapas / Redice Studio)

FECHA DE LANZAMIENTO DE LA EDICIÓN EN INGLÉS DE “SOLO LEVELING: RAGNAROK”

La editorial Yen Press anunció que “Solo Leveling: Ragnarok” se lanzará oficialmente en inglés el 21 de julio de 2026. El volumen 1, de 296 páginas, estará disponible tanto en papel como en formato digital en Amazon, Crunchyroll y algunas otras tiendas mencionadas en el sitio web.

Si bien no se trata de la fecha de estreno de la tercera temporada de “Solo Leveling”, es una buena noticia para los fans después de que se anunciara que “Solo Leveling: Ragnarok” entraría en una pausa indefinida. ¿Por qué?

Jin, el artista del manhwa, debe cumplir el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. Por lo tanto, no volverá en al menos dos años, así que los fans que siguen la historia centrada en Suho Sung, el hijo de Jinwoo, en una línea temporal alternativa, tendrá que esperar mucho tiempo para descubrir más aventuras de este personaje.

Mientras los fans esperan la segunda temporada de “Solo Leveling: Ragnarok", puede revisar la versión en inglés del volumen 1 (Foto: Tapas / Redice Studio)

¿DE QUÉ TRATA “SOLO LEVELING: RAGNAROK”?

“Solo Leveling: Ragnarok” narra la historia de Sung Su-ho, el hijo de Sung Jin-woo. El protagonista de la secuela nació con un potencial dormido inmenso, pero su padre selló sus poderes y memorias para que tuviera una infancia normal.

Cuando la paz se rompe y los monstruos atacan, el sistema se reactiva para Su-ho, pero con variaciones. Por lo tanto, el hijo de Sung Jin-woo tiene que recorrer su propio camino para convertirse en un monarca digno.

DETALLES DEL VOLUMEN 1 DE “SOLO LEVELING: RAGNAROK” EN INGLÉS

Artista: Jin (Redice Studio)

Adaptado por: Brix (Redice Studio)

Autor original: Daul

Traducido por: J. Torres

Traducido por: Hye Young Im

Número de páginas: 296 páginas

Fecha de lanzamiento: 21 de julio de 2026

