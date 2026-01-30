La historia de Gabimaru, un ninja asesino condenado a muerte que acepta buscar el elixir de la inmortalidad en una misteriosa isla, considerada el paraíso o el infierno, para obtener su perdón y reencontrarse con su esposa, continúa en la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, anime de Crunchyroll basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku. ¿Cuántos episodios tiene la nueva entrega y cuándo se estrenarán? A continuación, te comparto estos y otros detalles relevantes.
La nueva entrega del anime cuenta con Kaori Makita y Akira Kindaichi como director y guionista, respectivamente. Mientras que Akitsugu Hisagi se encarga del diseño de personajes, y Yoshiaki Dewa regresa como compositor musical.
La segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, que adapta los arcos argumentales “Lord Tensen” y “Hōrai” del manga, tiene como tema de apertura (opening),“Kasukana Hana” de Tatsuya Kitani feat. BABYMETAL, y como ending, “Personal” de Queen Bee.
¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”?
El primer episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se estrenó el domingo 11 de enero de 2026 en Crunchyroll. Cada semana se emite un nuevo episodio hasta el
Crunchyroll se encarga de la distribución internacional. Llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos del anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”?
La segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, producida por Twin Engine y MAPPA, contará con 12 episodios.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”
- Episodio 1: Dawn and Delirium: 11 de enero de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 2: Reality and Illusion: 18 de enero de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 3: Immutability and Change: 25 de enero de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 4: 1 de febrero de 2026
- Episodio 5: 8 de febrero de 2026
- Episodio 6: 15 de febrero de 2026
- Episodio 7: 22 de febrero de 2026
- Episodio 8: 1 de marzo de 2026
- Episodio 9: 8 de marzo de 2026
- Episodio 10: 15 de marzo de 2026
- Episodio 4: 22 de marzo de 2026
- Episodio 4: 29 de marzo de 2026
¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|9:15 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|10:15 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|11:15 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|12:15 p.m.
|España
|4:15 p.m.
TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”
¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, “Gabimaru reina como el asesino más fuerte y despiadado de su aldea. Pero ahora se encuentra en el corredor de la muerte, con una sola salida: recuperar el Elixir de la Vida de una isla siniestra. Anhelando la libertad, acepta el desafío. Pero con otros convictos compitiendo por el mismo premio y bestias demoníacas acechando, ¿cómo sobrevivirá Gabimaru a esta angustiosa misión?”
REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”
- Gabimaru (Chiaki Kobayashi)
- Aza Chobee (Ryohei Kimura)
- Yuzuriha (Rie Takahashi)
- Nurugai (Makoto Koichi)
- Tamiya Ganetsusai (Tetsu Inada)
- Sagiri Yamada Asaemon (Yumiri Hanamori)
- Toma Yamada Asaemon (Kensho Ono)
- Shion Yamada Asaemon (Chikahiro Kobayashi)
- Fuchi Yamada Asaemon (Aoi Ichikawa)
- Isuzu Yamada Asaemon (Sayaka Ohara)
