Gabimaru combate brutalmente con Chobee en el primer episodio de la segunda temporada de "Hell's Paradise: Jigokuraku" (Foto: Mappa)
La historia de Gabimaru, un ninja asesino condenado a muerte que acepta buscar el elixir de la inmortalidad en una misteriosa isla, considerada el paraíso o el infierno, para obtener su perdón y reencontrarse con su esposa, continúa en la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku. ¿Cuántos episodios tiene la nueva entrega y cuándo se estrenarán? A continuación, te comparto estos y otros detalles relevantes.

La nueva entrega del anime cuenta con Kaori Makita y Akira Kindaichi como director y guionista, respectivamente. Mientras que Akitsugu Hisagi se encarga del diseño de personajes, y Yoshiaki Dewa regresa como compositor musical.

La segunda temporada de “”, que adapta los arcos argumentales “Lord Tensen” y “Hōrai” del manga, tiene como tema de apertura (opening),“Kasukana Hana” de Tatsuya Kitani feat. BABYMETAL, y como ending, “Personal” de Queen Bee.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”?

. Cada semana se emite un nuevo episodio hasta el

Crunchyroll se encarga de la distribución internacional. Llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos del anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”?

La segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, producida por Twin Engine y MAPPA, contará con 12 episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”

  • Episodio 1: Dawn and Delirium: 11 de enero de 2026 (Ya disponible)
  • Episodio 2: Reality and Illusion: 18 de enero de 2026 (Ya disponible)
  • Episodio 3: Immutability and Change: 25 de enero de 2026 (Ya disponible)
  • Episodio 4: 1 de febrero de 2026
  • Episodio 5: 8 de febrero de 2026
  • Episodio 6: 15 de febrero de 2026
  • Episodio 7: 22 de febrero de 2026
  • Episodio 8: 1 de marzo de 2026
  • Episodio 9: 8 de marzo de 2026
  • Episodio 10: 15 de marzo de 2026
  • Episodio 4: 22 de marzo de 2026
  • Episodio 4: 29 de marzo de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”?

PaísesHorario
Estados Unidos7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica9:15 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:15 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:15 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:15 p.m.
España4:15 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”?

, “Gabimaru reina como el asesino más fuerte y despiadado de su aldea. Pero ahora se encuentra en el corredor de la muerte, con una sola salida: recuperar el Elixir de la Vida de una isla siniestra. Anhelando la libertad, acepta el desafío. Pero con otros convictos compitiendo por el mismo premio y bestias demoníacas acechando, ¿cómo sobrevivirá Gabimaru a esta angustiosa misión?

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”

  • Gabimaru (Chiaki Kobayashi)
  • Aza Chobee (Ryohei Kimura)
  • Yuzuriha (Rie Takahashi)
  • Nurugai (Makoto Koichi)
  • Tamiya Ganetsusai (Tetsu Inada)
  • Sagiri Yamada Asaemon (Yumiri Hanamori)
  • Toma Yamada Asaemon (Kensho Ono)
  • Shion Yamada Asaemon (Chikahiro Kobayashi)
  • Fuchi Yamada Asaemon (Aoi Ichikawa)
  • Isuzu Yamada Asaemon (Sayaka Ohara)
Los tres primeros episodios de la temporada 2 de "Hell's Paradise: Jigokuraku" ya están disponibles en Crunchyroll (Foto: Mappa)
Los tres primeros episodios de la temporada 2 de "Hell's Paradise: Jigokuraku" ya están disponibles en Crunchyroll (Foto: Mappa)

