Crunchyroll es la principal plataforma de streaming para ver los animes más populares. De hecho, enero de 2026 fue un gran mes paralelos fanáticos del anime, ya que regresaron éxitos como “Jujutsu Kaisen”, “Frieren: Beyond Journey’s End”, “Fire Force” y “Oshi no Ko”. Pero febrero no parece igual de bueno. No solo porque en estos 28 días no están programados grandes estrenos, también porque Crunchyroll ha anunciado una actualización en sus precios de suscripción.

Anteriormente, otros servicios de streaming, como Netflix y Disney+, aumentaron sus precios, así que no resulta una sorpresa. Sobre todo, considerando que hace unas semanas, Crunchyroll eliminó el nivel de publicidad gratuita en el que los usuarios podían ver parte del catálogo sin costo adicional.

Se trata del segundo aumento de precio de Crunchyroll desde su fusión con Funimation. El aumento anterior se realizó en mayo de 2024 y fue el primero en más de cinco años. Crunchyroll aseguró que con el nuevo incremento busca “dar a los fanáticos más de lo que aman”.

El nuevo aumento entró en vigor desde el 2 de febrero de 2026 para los nuevos suscriptores, mientras que los suscriptores existentes notarán el incremento del costo de su membresía después del 4 de marzo.

LOS NUEVOS PRECIOS DE LA SUSCRIPCIÓN A CRUNCHYROLL EN 2026

Estados Unidos:

El nivel de fan aumentará de $7,99/mes a $9,99/mes.

El nivel Mega Fan aumentará de $11,99/mes a $13,99/mes.

El nivel Ultimate Fan aumentará de $15,99/mes a $17,99/mes.

México:

Fan incrementará de Mex$119.00/mensuales a Mex$129.00/mensuales.

Mega Fan incrementará de Mex$149.00/mensuales a Mex$159.00/mensuales.

Argentina:

Fan incrementará de ARS$3,499.00/mensuales to ARS$5,199.00/mensuales.

Mega Fan incrementará de ARS$4.399,00/mensuales to ARS$6,099.00/mensuales.

Chile:

Fan incrementará de CLP$3,990.00/mensuales to CLP$5,490.00/mensuales.

Mega Fan incrementará de CLP$4,990.00/mensuales to CLP$6,490.00/mensuales.

Colombia:

Fan incrementará de COP$12,900.00/mensuales to COP$16,900.00/mensuales.

Mega Fan incrementará de COP$15,900.00/mensuales to COP$19,900.00/mensuales.

Perú:

Fan incrementará de S/15.00/mensuales to S/19.90/mensuales.

Mega Fan incrementará de S/19.00/mensuales to S/ 23.90/mensuales.

Estos son los beneficios que Crunchyroll ofrece en cada nivel de membresía:

Fan

Visualización sin anuncios y acceso completo a la biblioteca de Crunchyroll.

Posibilidad de descargar contenido para verlo sin conexión en un (1) dispositivo.

Mega Fan

Disfruta sin anuncios y acceso completo a la biblioteca de Crunchyroll.

Los usuarios pueden ver contenido en streaming en cuatro (4) dispositivos simultáneamente.

Posibilidad de descargar contenido para verlo en HD sin conexión.

Acceso completo a Crunchyroll Game Vault.

