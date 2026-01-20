Después de las impactantes revelaciones de la anterior entrega, “Oshi no Ko” regresa con una tercera temporada, que continuará mostrando la oscura realidad de la industria del espectáculo. Se espera que los nuevos episodios del anime de Crunchyroll, basado en el manga del mismo nombre escrito por Aka Akasaka e ilustrado por Mengo Yokoyari, profundicen en la venganza de Aqua y el ascenso de Ruby. Pero ¿cuándo episodios tiene la nueva entrega y cuándo se estrenarán? A continuación, te comparto estos y otros detalles relevantes.

Una vez más, el estudio encargado de la producción es Doga Kobo, con Daisuke Hiramaki como director y Kanna Hirayama en el diseño de personajes. Mientras que Kanna Hirayama se encarga del diseño de personajes, Tetsuya Usami se desempeña como director de personajes, y Takafumi Kuwano como el director de fotografía.

La tercera temporada de “Oshi no Ko”, que sigue a los hijos gemelos de la superestrella idol Ai Hoshino, entra en una nueva etapa y ambienta seis meses desde el lanzamiento de “POP IN 2”. ¿Qué sigue para Aqua y Ruby?

¿Qué pasará con los personajes principales de "Oshi no Ko" en la tercera temporada del anime? (Foto: Doga Kobo)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “OSHI NO KO”?

El primer episodio de la tercera temporada de “Oshi no Ko” se estrenó el miércoles 14 de enero de 2026 en Japón, y el mismo día en todo occidente, a través de Crunchyroll. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Crunchyroll se encargará de la distribución internacional. En países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “OSHI NO KO”?

La tercera temporada de “Oshi no Ko” tiene 11 episodios, al igual que la primera entrega del anime producido por el estudio Doga Kobo.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 3 DE “OSHI NO KO”

Episodio 1: Down Bad: 14 de enero de 2026

Episodio 2: 21 de enero de 2026

Episodio 3: 28 de enero de 2026

Episodio 4: 4 de febrero de 2026

Episodio 5: 11 de febrero de 2026

Episodio 6: 18 de febrero de 2026

Episodio 7: 25 de febrero de 2026

Episodio 8: 4 de marzo de 2026

Episodio 9: 11 de marzo de 2026

Episodio 10: 18 de marzo de 2026

Episodio 11: 25 de marzo de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “OSHI NO KO”?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “OSHI NO KO”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “OSHI NO KO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en la tercera temporada de “Oshi no Ko”, “han pasado seis meses desde el estreno de “POP IN 2”. Gracias al arduo trabajo de MEM-Cho, B-Komachi está a punto de alcanzar su gran oportunidad. Aqua es una artista con múltiples talentos, y la carrera de Akane como actriz de talento va viento en popa. Mientras tanto, Kana ha perdido la alegría que una vez tuvo. Para descubrir la verdad tras las muertes de Ai y Goro, Ruby sigue ascendiendo en el mundo del espectáculo...Usando la mentira como arma.”

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “OSHI NO KO”

Kana Arima (Megumi Han)

Aqua Hoshino (Takeo Ootsuka)

Akane Kurokawa (Manaka Iwami)

Ruby Hoshino (Yurie Igoma)

Miyako Saitô (Lynn)

Memcho (Rumi Okubo)

Yurie Igoma le da voz a Ruby Hoshino y Takeo Ootsuka) le da voz a Aqua Hoshino en la tercera temporada del anime "Oshi no Ko" (Foto: Doga Kobo)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí