Amazon Prime Video apuesta por una versión live-action del popular anime “Oshi no Ko”, basado en la serie de manga japonés escrita por Akasaka Aka e ilustrada por Mengo Yokoyari. Por lo tanto, la historia de un médico y su paciente recientemente fallecidos que renacen como gemelos de una famosa idol del pop llega en una serie dirigida por Smith, mejor conocido por sus trabajos en videos musicales para NMB48 y Kishidan, y Hana Matsumoto, quien también ha trabajado en videos musicales para HKT48, TrySail y Kana Hanazawa. ¿Quiénes son los miembros del elenco?

El drama musical de ocho episodios se estrenará el 28 de noviembre de 2024. Pero no será el único proyecto relacionado, ya que se anunció una película titulada “Oshi no Ko - The Final Act”, dirigida por Smith y que se estrenará el 20 de diciembre de 2024 en Japón.

Nagisa Saito, Asuka Saitô, Kaito Sakurai, Nanoka Hara, Mizuki Kayashima conforman el reparto de principal de “Oshi no Ko”, producida por las compañías Shueisha y Toei Company. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Amazon Prime Video?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “OSHI NO KO”

1. Asuka Saitô como Ai Hoshino

Asuka Saitô, actriz, modelo y personalidad televisiva japonesa recordada por ser ex miembro de primera generación del grupo de chicas ídolos “Nogizaka46″ y por producciones como “You Are the Apple of My Eye” y “Keep Your Hands Off Eizouken!”, asume el rol de Ai Hoshino, la popular ídolo y líder de B-Komachi.

Asuka Saitô como Ai Hoshino, la líder de la banda B-Komachi, en la serie "Oshi no Ko" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Kaito Sakurai como Aqua Hoshino

Kaito Sakurai, que apareció en dramas como “Tsumari Sukitte Iitain Dakedo”, “10 Count to the Future”, “From Me to You: Kimi ni Todoke”, “Hold My Hand at Twilight”, “Muddy Dining Table” y “Ao Haru Ride”, interpreta a Aqua Hoshino, el alma reencarnada de un antiguo fan de Ai que renace como su hijo.

Kaito Sakurai asume el rol de Aqua Hoshino, el hijo de Ai, en el live action “Oshi No Ko” (Foto: Toei)

3. Nagisa Saito como Ruby Hoshino

Nagisa Saito, que participó en producciones como “A Little Room For Hope”, “Cool Boys Only High”, “Saiko no Seito: Yomei Ichinen no Last Dance”, “Our Secret Diary” y “We Don’t Know Love Yet”, da vida a Ruby Hoshino, la hija de Ai que lucha con la presión de seguir los pasos de su madre.

Nagisa Saito interpreta Ruby Hoshino, la hija de Ai, en la serie "Oshi no Ko" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Mizuki Kayashima como Akane Kurokawa

Mizuki Kayashima, que fue parte de series como “Okaeri Mone”, “Super Rich”, “Kyôso no musume”, “Socho Shihatsu no Sappukei”, “Subarashiki Kana, Sensei!” y “Ano ko no kodomo”, asume el papel de Akane Kurokawa en “Oshi no Ko”. Se trata de la artista que se convierte en la competencia de Aqua.

Mizuki Kayashima asume el papel de Akane Kurokawa en la serie "Oshi no Ko" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Nanoka Hara como Kana Arima

Nanoka Hara, que apareció en “Why Don’t You Play in Hell?”, “March Comes In like a Lion”, “Suzume”, “The Voice of Sin”, “Don’t Call It Mystery”, “Lovesick Ellie”, se encarga de interpretar a Kana Arima, una talentosa actriz infantil.

Nanoka Hara como Kana Arima, una srtista con determinación inquebrantable, en la serie "Oshi no Ko" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “OSHI NO KO”?

De acuerdo con la descripción oficial de Amazon Prime Video, en “Oshi no Ko”, “Gorou es un ginecólogo y fanático de los ídolos que está en estado de shock después de que su estrella favorita, Ai, anuncie una pausa. ¡Gorou no se da cuenta de que está a punto de forjar vínculo con ella que desafía todo sentido común”.

¿CÓMO VER “OSHI NO KO”?

“Oshi no Ko” se estrenará el jueves 28 de noviembre de 2024 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva serie solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.