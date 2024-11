Si eres fanático del manga “Oshi No Ko”, cuyo final – después de 15 volúmenes – te cautivó e incluso dejó desconcertado, te contamos que su live action promete deslumbrarte más; y no es para menos, ya que en él podrás ver a B-Komachi dando un show en directo. Sí, así como lo leíste, el grupo de ídols conformado por Ruby, la actriz Kana Arima y la youtuber Mem-cho estarán en el escenario. No sólo ello, una vez más su trama nos envolverá. ¿Ansioso por verlo? En esta nota, te contamos cuándo y cómo la nueva adaptación de la serie.

¿CUÁNDO Y CÓMO VER EL LIVE ACTION DE “OSHI NO KO”?

La adaptación del live action del manga “Oshi No Ko” se estrenará a nivel mundial el jueves 28 de noviembre de 2024 por Amazon Prime Video. Se trata de una serie de ocho episodios.

Menos de un mes después, esta historia concluirá con una película live action, que llegará a Japón el 20 de diciembre de 2024. La distribución estará a cargo de Toei Company.

En “Oshi No Ko”, el momento en el que el hijo de Ai la encuentra muerta (Foto: Toei)

¿QUÉ PARTE DEL MANGA VEREMOS EN EL LIVE ACTION DE “OSHI NO KO”?

Si bien, los seguidores están emocionados por la llegada de esta producción, muchos se han preguntado qué parte del manga será adaptado en el live action de “Oshi No Ko”. Aunque no está claro cuánto de la historia llegará próximamente, el hecho de que lleguen ocho episodios, sin contar la película, mantiene en vilo a su fandom.

De esta forma, la adaptación de la serie de misterio de asesinatos centrada en ídolos de Aka Akasaka traerá sus adaptaciones live action en menos de un mes.

¿A QUIÉNES VEREMOS EN EL LIVE ACTION?

No solo veremos a actores reconocidos en el live action de “Oshi No Ko”, también a ídols como Nagisa Saito, quien interpretará a Ruby, y Asuka Saito que dará vida a Ai. Ambas formaron parte de agrupación, la primera del grupo =LOVE y la segunda de Nogizaka46.

El hijo de Ai ya grande en el live action “Oshi No Ko” (Foto: Toei)

¿DE QUÉ TRATA “OSHI NO KO”?

“Oshi No Ko” sigue al ginecólogo Gorou, quien ayuda a dar a luz en secreto a los gemelos de la ídolo pop Ai Hoshino, de la que es fan. Lamentablemente, la noche del parto, el médico es asesinado, pero se reencarna en uno de los hijos de Ai, cuyo nombre es Aquamarine, que pese a ser un bebé recuerda su vida pasada. En tanto, su hermana Ruby, también fue seguidora de Ai, en su vida pasada.

Años después, aún siendo niños, los hermanitos pierden a su madre que fue asesinada en la puerta de su casa, lo que lleva a Ruby y Aqua a querer vengar el crimen.