CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de convertirse en CEO de un poderoso conglomerado de empresas de la costa norte de Colombia, Bárbara Hidalgo (Juana Acosta) sufre un accidente marítimo en “Medusa”, serie colombiana de Netflix creada por Said Chamie y Claudia Sánchez. Tras unos días de búsqueda infructuosa, su familia la da por muerta y se cierra la investigación policial. Sin embargo, Bárbara regresa decidida a descubrir la verdad junto al detective Danger Carmelo (Manolo Cardona). A continuación, te cuento lo que pasó con los Hidalgo y sus principales secretos.

Aunque Bárbara no recuerda muchas cosas de su vida, no tarda en darse cuenta de que su familia esconde más de un secreto y que cada uno de los Hidalgo parece tener razones para orquestar un atentado en su contra. Cuando Danger le presenta las pruebas de que la explosión del yate no fue un accidente, Bárbara prefiere guardar silencio para seguir investigando y descubrir al que está detrás del ataque.

Gracias a Gabriel, un empleado leal, la protagonista de “Medusa” tiene acceso a unos archivos con secretos de su familia, los mismo que utilizó para chantajearlos y conseguir los votos necesarios para convertirse en la directora general del conglomerado. Con cada video, Bárbara comprende que ella era igual que su familia, pero está decidida a no cometer los mismos errores.

El emotivo reencuentro de Bárbara Hidalgo (Juana Acosta) y su hija Maya en la serie colombiana "Medusa" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MEDUSA”?

Mientras Bárbara intenta recuperar la memoria y el control de Medusa, Danger reflexiona sobre el error que le costó la vida a su colega y la venganza que le costó su carrera en la fuerza policial. En el pasado fue un policía corrupto y durante un operativo su amigo fue asesinado. Desde entonces, le da dinero a la viuda y a sus hijos, además asiste a un grupo de ayuda y se convirtió en un mejor elemento de la policía.

Por eso, se compromete a ayudar a Bárbara. En el proceso, se enamora de esa mujer, quien le corresponde hasta que descubre que Danger trabajó como detective para su esposo Esteban (Sebastián Martínez), con quien tenía un matrimonio abierto. A pesar de que su romance termina, Carmelo permanece cerca de Bárbara para protegerla.

¿Cuáles son los secretos de los Hidalgo?

Úrsula (Mabel Moreno), la segunda esposa de Damián Hidalgo (Diego Trujillo) y madrastra de Bárbara, cambia los medicamentos de su esposo para conseguir más control en la empresa y en la familia. Su tío Camilo se acuesta con hombres más jóvenes y engaña a su familia. Su primo Jacobo (Sebastian Osorio) seduce a mujeres mayores para conseguir dinero. Su hermana Viviana (Juanita Molina) se droga.

Su esposo Esteban tenía una relación con Tatiana, una empleada de Medusa con la que también robaba a la empresa de los Hidalgo. Cuando Bárbara lo recuerda mueve los hilos para que la verdad salga a la luz y le pide el divrocio a Esteban. No obstante, Tatiana aparece muerta en su departamento y Bárbara acepta que su esposo vuelva a casa por estrategia.

Pero Bárbara también tiene sus propios secretos. Le conseguía la droga a Viviana y sabía de los planes de Úrsula, pero guardó silencio por conveniencia y para asegurar el control de la empresa. No obstante, ahora está dispuesta a apoyar a su hermano Cristian (Carlos Torres), quien duda de sus intenciones.

Esteban (Sebastián Martínez) intentando recuperar a su esposa Bárbara Hidalgo (Juana Acosta) en la serie colombiana "Medusa" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MEDUSA”?

Por otro lado, Damián y Esteban intentan sabotear la investigación de Danger sobre la explosión, pero nada de lo que hacen detiene a Carmelo, quien incluso salva a la protagonista de “Medusa” de otro atentado en su contra. El responsable señala a Úrsula como la autora intelectual, pero su detención es breve debido a la intervención de Damián Hidalgo.

Cuando surge otro escándalo relacionado con Bárbara, los Hidalgo planean apartarla de la empresa, pero una exigencia de unos socios extranjeros la devuelve al juego. Antes de que Esteban haga algo en su contra, ella entrega las pruebas en su contra y logra que lo encarcelen. Se disculpa con otro amor del pasado, promete despertar su acuerdo con la comunidad y retoma su relación con Danger.

¿Cuál es la verdad sobre la madre de Bárbara?

La historia oficial es que la madre de Bárbara estaba desequilibrada y abandonó a su familia por un amante. Sin embargo, la realidad es otra. Damian se encargó de manipular todo para que las personas a su alrededor creyeran eso cuando su esposa amenazó con denunciarlo por obligar a las empleadas de la empresa a participar de orgías. La internaron en un psiquiátrico, pero cuando Esperanza logró escapar no tuvo el valor para volver.

Bárbara revela la verdad y logra que su familia vote en contra de Damián, quien queda fuera de la empresa. Camilo es detenido por abusar de menores y su esposa sufre un colapso. Cristian sigue al mando de “Medusa” y tiene la oportunidad de reencontrarse con su madre.

¿Quién es el responsable de la explosión?

Cerca del final de “Medusa”, Esteban le asegura a Bárbara que Tatiana fue la responsable del atentado. Gracias a eso, Bárbara permite que su hija Maya y su madre vuelvan. Le da su apoyo a Cristian y se toma un tiempo para hacer un viaje junto a su familia, Danger incluido. Sin embargo, aún no está fuera de peligro.

Mientras disfruta del carnaval de Barranquilla, Gabriel secuestra a Bárbara y revela que él fue el responsable de la explisón del yate. ¿Por qué? Está perdidamente enamorada de ella, por eso la ayudó incondicionalmente, pero cuando ella lo rechazó, decidió vengarse. Tras el regreso de Bárbara, cree tener otra oportunidad, por eso, se deshace de Tatiana. Planeaba culpar a Esteban del crimen. Al notar que Danger es el verdadero rival, lo expone ante Damián Hidalgo e intenta envenenarlo.

“Medusa” termina con Danger rescatando a Bárbara y capturando a Gabriel. Mientras los Hidalgo celebran un nuevo producto del proyecto con la comunidad, Danger se entera del suicidio de Gabriel. Pero en su celda deja un mensaje: “Si me matan aquí, será el demonio Hidalgo”. ¿A quién se refiere? ¿Habrá temporada 2?

Gabriel intentó matar a Bárbara para vengarse por su rechazo en la serie colombiana "Medusa" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MEDUSA”?

“Medusa” está disponible en Netflix desde el 5 de marzo de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie colombiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.