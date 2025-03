Después de sobrevivir a un intento de asesinato, Bárbara Hidalgo (Juana Acosta) regresa de su supuesta muerte para descubrir quién la quería muerta en “Medusa”, serie colombiana de Netflix creada por Said Chamie y Claudia Sánchez. Mientras analiza a cada miembro de su familia para descubrir al culpable, se da cuenta de que la verdadera villana de la historia era ella misma. ¿Quieres conocer más detalles sobre la nueva producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, el tráiler y la lista de miembros del elenco.

El thriller dramático dirigido por Felipe Cano y María Gamboa generó polémica por las presuntas denuncias del abogado Abelardo de la Espriella, quien acusó a Netflix de dañar la reputación de una de las familias más importantes de Barranquilla. Sin embargo, no presentó ninguna prueba.

Manolo Cardona, Juana Acosta, Sebastián Martínez, Diego Trujillo, Mabel Moreno y Carlos Torres conforman el reparto principal de “Medusa”, que también cuenta con las actuaciones de Biassini Segura, Juanita Molina, Adriana Arango, Luis Fernando Hoyos, Laura Archbold, Sebastián Osorio, Diana Wiswel, Johan Rivera, Ángela Rodríguez, Ramsés Ramos, Jacqueline Arenal y Mariana Mozo.

Juana Acosta asume el rol de Bárbara Hidalgo y Sebastián Martínez asume el rol de Esteban en la serie colombiana "Medusa" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MEDUSA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Bárbara Hidalgo está a punto de convertirse en la CEO de Medusa, un poderoso conglomerado de la costa norte de Colombia, pero el mismo día en que debe asumir el cargo sufre un accidente en el mar. Cuando todos la dan por muerta y la investigación concluye que el océano se tragó el cuerpo de la millonaria, Hidalgo regresa y se da cuenta de que fue el objetivo de un intento de asesinato fallido. Junto con Danger Carmelo, el investigador a cargo de su caso, se propone descubrir al cerebro detrás de todo”.

Por lo que he visto en el tráiler, aunque Bárbara logra sobrevivir a la explosión de su yate, no recuerda casi nada de su vida. Cuando el detective Carmelo le asegura que no fue un accidente, ella empieza a investigar cómo llegó hasta ese punto y quién es el verdadero responsable.

¿CÓMO VER “MEDUSA”?

“Medusa” se estrenará el miércoles 5 de marzo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie colombiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “MEDUSA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MEDUSA”

Juana Acosta como Bárbara Hidalgo

Manolo Cardona como Danger Carmelo

Sebastián Martínez como Esteban

Mabel Moreno como Úrsula

Carlos Torres como Cristian

Diego Trujillo como Damián Hidalgo

Diana Wiswel como Clara

Biassini Segura

Adriana Arango

Luis Fernando Hoyos

Laura Archbold

Sebastián Osorio

Johan Rivera

Ángela Rodríguez

Ramsés Ramos

Jacqueline Arenal

Mariana Mozo

Sebastián Martínez interpreta a Esteban, el esposo de Bárbara Hidalgo, en la serie colombiana "Medusa" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MEDUSA”?

“Medusa”, que cuenta con Luis Eduardo Jiménez, Ángela Suárez y Samuel Duque como productores ejecutivos, tiene doce episodios.

¿DÓNDE SE GRABÓ “MEDUSA”?

“Medusa” se grabó en varias ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, Santa Marta y Barranquilla, donde grabaron en lugares icónicos como La Aleta del Tiburón y el Malecón del Río.