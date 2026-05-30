Hay animes de Crunchyroll que construyen su fandom con paciencia, temporada a temporada, y de pronto dan el salto que los convierte en un fenómeno de la pantalla grande. Y “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) está a punto de hacer exactamente eso. Resulta que la encantadora franquicia ha confirmado la producción de su primera película y, en esta nota, te cuento qué se sabe sobre el proyecto, qué inspiró a la autora Natsu Hyūga (o Hyūganatsu) y qué lugar ocupa este largometraje dentro del universo de Maomao.

Vale precisar que la serie acumula más de 45 millones de copias, entre novelas ligeras y tomos de manga en circulación.

A eso se suma que, en la edición del 2026 de los Crunchyroll Anime Awards, el título se llevó los premios a Mejor Drama y Mejor Personaje Principal.

Además, el proyecto tiene un ingrediente que lo distingue de muchas producciones similares: la historia no adapta material existente de las obras originales, sino que es una trama diseñada desde cero por la propia creadora de la saga.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA DEL ANIME “THE APOTHECARY DIARIES”?

En una entrevista concedida a Scrmbl, la autora Natsu Hyūga explicó que el equipo del anime “The Apothecary Diaries” le propuso la idea del largometraje y ella aceptó con la condición de escribir el esquema de la historia.

El resultado fue un borrador extenso que incluía todo el relato e incluso abundante diálogo, el cual luego fue adaptado a guion por el escritor de la serie.

En cuanto al tono, la propia Natsu Hyūga ofreció una pista muy concreta: las referencias son las películas de “Doraemon”.

Es decir, tiene como objetivo replicar la fórmula de una serie de corte cotidiano que se transforma, en el formato cinematográfico, en una gran aventura fuera de lo común.

Asimismo, tanto la autora como el director de la cinta coincidieron en que querían un espíritu cercano al de “Detective Conan”, con acción, ritmo elevado y explosiones incluidas.

Cabe resaltar que la trama del filme se acerca, según Natsu Hyūga, a las ideas originales que tuvo para la novela en su fase inicial, lo que lo convierte también en una suerte de visión alternativa de sus intenciones creativas desde el principio.

Por otro lado, según The Express Tribune, Aoi Yuki, la actriz de voz que interpreta a Maomao, confirmó en un evento de proyección en Tokio que ya conoce la historia de la producción y anticipó que será algo extraordinario.

El nombre Maomao significa "gato gato" en chino. La personalidad distante de la protagonista del anime "The Apothecary Diaries" encaja con esta metáfora, especialmente ante los constantes avances del eunuco Jinshi (Foto: OLM / TOHO animation)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA DEL ANIME “THE APOTHECARY DIARIES”?

El estreno en cines japoneses de la película de “The Apothecary Diaries” está programado para diciembre del 2026.

Hasta el momento, no hay ninguna confirmación sobre su estreno internacional. En ese sentido, los fans fuera de Japón podrían esperar noticias al respecto a lo largo del 2027.

¿QUÉ MÁS VIENE PARA LA FRANQUICIA “THE APOTHECARY DIARIES”?

La película no llega sola. Y es que “The Apothecary Diaries” también ha anunciado su temporada 3, que se dividirá en dos partes: la primera se lanzará en octubre del 2026 y la segunda llegará en la primavera del 2027, muy probablemente en abril.

Esta entrega adaptará los volúmenes 5 y 6 de la novela ligera original, por lo que sus leales lectores por fin podrán ver esa parte del relato ya animada.

Maomao es la brillante protagonista de la popular serie de novelas ligeras y anime "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

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