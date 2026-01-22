La ceremonia más importante de la temporada de premios se realizará el 15 de marzo de 2026. Como cada año, la gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas honrará a las mejores estrellas y películas de la industria cinematográfica de los últimos doce meses. Sin duda, una de las categorías más esperadas de esa noche será la de Mejor película. Los nominados a los Premios Oscar fueron anunciados el 22 de enero, por Danielle Brooks y Lewis Pullman. A continuación, te comparto la lista completa de las diez películas que están en contienda por la ansiada estatuilla.

“Sinners” es una de las películas nominadas en esta categoría de la edición 98 de los Premios Óscar. De hecho, la cinta protagonizada por Michael B. Jordan tiene 16 nominaciones, con lo que rompe el récord de más nominaciones, que anteriormente ostentaba “All About Eve” (1950), “Titanic” (1997) y “La La Land” (2016).

Estas son todas las nominadas a Mejor película:

Bugonia

Frankenstein

F1

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Sinners

Train Dreams

LOS NOMINADOS DE LA CATEGORÍA MEJOR PELÍCULA DE LOS PREMIOS OSCAR

1. Bugonia

“Bugonia” es una película de ciencia ficción y comedia dirigida por Yorgos Lanthimos a partir del guion de Will Tracy. Esta versión de la cinta coreana de 2003 “Save The Green Planet!” cuenta con Emma Stone como protagonista y sigue a dos jóvenes conspiranoicos que secuestran a la CEO de una gran empresa. “Bugonia” tiene otras tres nominaciones.

La premiada actriz Emma Stone es la protagonista de "Bugonia", un filme coreano basado en una película de 2003 (Foto: Square Peg / CJ ENM / Fruit Tree / Element Pictures)

2. Frankenstein

“Frankenstein”, la visión de Guillermo del Toro sobre el clásico de Mary Shelley, es la tercera en la lista de películas con más nominaciones en los Premios Oscar 2026, con 9. La aclamada película de Netflix también ha sido nominada a los Globos de Oro y los Critics Choice Awards de este año. Aunque no se ha quedado con la estatuilla en esta categoría, aún tiene esperanzas.

Oscar Isaac interpreta a Víctor Frankenstein y Jacob Elordi interpreta a la Criatura en la película "Frankenstein" de Guillermo del Toro (Foto: Netflix)

3. F1

“F1”, dirigida por Joseph Kosinski y escrita por Ehren Kruger, cuenta con cuatro nominaciones, incluida la de Mejor película. La espectacular producción de acción sobre el mundo del automovilismo fue protagonizada por Brad Pitt, quien también se desempeñó como productor. El elenco también incluye a Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Lewis Hamilton y Javier Bardem.

Brad Pitt asume el rol de Sonny Hayes en el drama de acción deportivo "F1: The Movie" (Foto: Warner Bros. Pictures)

4. Hamnet

Protagonizada por Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson y Joe Alwyn, “Hamnet” es un drama histórico que se centra en la relación de Agnes y William Shakespeare tras el fallecimiento de su hijo. La cinta dirigida por Chloé Zhao y coescrita junto a Maggie O’Farrell se basa en la novela homónima bajo el mismo nombre de 2020 escrita por la propia O’Farrell. Fue la ganadora de los Golden Globes 2026.

Jessie Buckley interpreta a Agnes, la mujer de William Shakespeare, en la película "Hamnet" (Foto: Universal Pictures)

5. Marty Supreme

Protagonizada y coproducida por Timothée Chalamet, “Marty Supreme” es una comedia dramática deportiva que relata la vida (ficcionalizada) del genial pero caótico jugador de ping-pong Marty Reisman. La película que también cuenta con las actuaciones de Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler, the Creator, Abel Ferrara y Fran Drescher tiene nueve nominaciones a los Oscar 2026.

En la película "Marty Supreme", Timothée Chalamet asume el rol protagonista de Marty Mauser. Él es un aspirante a campeón de tenis de mesa que está empeñado en ser el mejor en este deporte (Foto: A24)

6. Una batalla tras otra

Basada en la novela Vineland del escritor estadounidense Thomas Pynchon, “One Battle After Another” es una película dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson que sigue a Bob (Leonardo DiCaprio), un exrevolucionario paranoico que vive escondido con su hija, Willa, hasta que su némesis reaparece, y ella desaparece. Lo que desencadena una búsqueda frenética. “Una batalla tras otra” tiene 13 nominaciones.

“Una batalla tras otra” es una adaptación libre de la novela “Vineland” de Thomas Pynchon, protagonizada por Leonardo DiCaprio (Foto: Warner Bros. Pictures)

7. El agente secreto

“El agente secreto” es una película brasileña de neo-noir y thriller político escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho, y protagonizada por Wagner Moura, quien se convirtió en el primer brasileño en ganar el Globo de Oro a Mejor Actor Dramático. En dicha premiación, también ganó ganó en la categoría Mejor Película en Lengua Extranjera.

Protagonizada por Wagner Moura, "El agente secreto" es una película brasileña de neo-noir y thriller político escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho (Foto: Neon) / Vitrine Filmes

8. Valor sentimental

“Valor sentimental”, película dramática noruega dirigida por Joachim Trier, que escribió el guion junto con Eskil Vogt, también cuenta con nueve nominaciones. Esta cinta protagonizada por Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith se centra en la relación fracturada entre un director aclamado y sus dos hijas distanciadas.

Stellan Skarsgård como Gustav Borg y Elle Fanning como Rachel Kemp en la película "Sentimental Value" (Foto: Nordisk Film)

9. Sinners

Smoke y Stack (Michael B. Jordan), dos hermanos gemelos, regresan a su ciudad con las esperanza de dejar atrás sus problemas, pero se encuentran con algo siniestro que amenaza sus vidas en “Pecadores” (“Sinners” en su idioma original y “Los pecadores” en España), película de terror gótico sobrenatural dirigida, escrita y producida por Ryan Coogler y que cuenta con 16 nominaciones a los Premios Oscar.

Michael B. Jordan interpreta a Elijah "Smoke" Moore/Elias "Stack" Moore en la película "Sinners", dirigida, escrita y producida por Ryan Coogler (Foto: Warner Bros. Pictures)

10. Train Dreams

Basada en la novela homónima de 2011 de Denis Johnson, “Sueños de trenes” (“Train Dreams” en su idioma original) es una película dramática de Netflix que narra la conmovedora historia de Robert Grainier (Joel Edgerton), un leñador y trabajador del ferrocarril cuya vida transcurre en una época de cambios sin precedentes en los Estados Unidos de principios del siglo XX.

Robert Grainier (Joel Edgerton) es el protagonista de la película dramática "Sueños de trenes", que está nominada al Oscar 2026 (Foto: Netflix)

