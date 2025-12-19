“One Battle After Another” (en español: “Una batalla tras otra”) se ha consolidado como una de las películas más importantes del año, liderando la temporada de premios con nueve nominaciones a los Globos de Oro 2026. Así, a propósito de su llegada a HBO Max, quizá te gustaría repasar los momentos claves de su desenlace. Por eso, en esta nota, te traigo el final explicado de la cinta. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que esta producción del reconocido cineasta Paul Thomas Anderson se desarrolla a lo largo de 161 minutos de metraje, tiempo en el que conocemos a Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio).

Él es un exrevolucionario que debe enfrentar su pasado cuando su hija Willa (Chase Infiniti) es perseguida por el siniestro coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn).

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ONE BATTLE AFTER ANOTHER”?

Hacia el final de la película, Lockjaw confirma que él es el padre biológico de Willa y, desesperado por ocultar esta evidencia ante la sociedad de supremacistas blancos “Christmas Adventurers Club”, entrega a la joven al cazarrecompensas Avanti (Eric Schweig), quien la lleva al centro de reunión de una milicia de extrema derecha... donde ella sería asesinada.

Sin embargo, el hombre cambia de opinión respecto a matar a una adolescente. Por lo tanto, libera a Willa, se enfrenta a los milicianos y muere (lo que le permite a la chica escapar con su auto y su pistola).

Mientras tanto, Tim Smith (John Hoogenakker), un miembro del “Christmas Adventurers Club”, le dispara a Lockjaw con una escopeta luego de descubrir su “traición racial”, dejándolo aparentemente muerto.

EL REENCUENTRO MÁS ESPERADO DE “ONE BATTLE AFTER ANOTHER”

Tras esto, vemos a Willa en plena huida manejando por la carretera, justo antes de que Tim comience a perseguirla.

La adolescente, entonces, usa su astucia y lo lleva hacia una colina con un punto ciego que hace que el hombre sufra un aparatoso accidente.

Y si bien Tim sobrevive al choque, Willa lo confronta pidiéndole la contraseña revolucionaria. Y, al fallar, ella le dispara.

Eventualmente, Bob llega al lugar y halla a su hija, quien se encuentra en estado de shock (muy desorientada por las mentiras sobre su familia y su madre).

Esto hace la joven apunte contra su papá y le exija la contraseña. No obstante, él logra convencerla de que baje el arma y, finalmente, se abrazan... conmocionados por todo lo que acaban de pasar.

Por supuesto, más allá de los lazos biológicos, queda claro que ambos son padre e hija, y que este momento marca su esperada reconciliación.

¿CUÁL ES EL DESTINO DE LOCKJAW, BOB Y WILLA EN “ONE BATTLE AFTER ANOTHER”?

Para sorpresa de muchos, Lockjaw sobrevive al ataque de Tim. Y aunque él afirma haber sido “violado” por Perfidia (Teyana Taylor) para poder ser aceptado por el “Christmas Adventurers Club”, la organización decide acabar con él de manera definitiva. Es decir, finge aceptarlo, pero luego lo gasea y lo incinera.

¿Y Bob y Willa? Pues, ya de vuelta en casa, él le entrega a la chica una carta de su madre.

En ella, Perfidia—quien vive escondida en México—se disculpa por haberlos abandonado y promete reunirse pronto con su familia.

La película concluye un poco más tarde, justo cuando Willa decide partir hacia una protesta en Oakland. De esta manera, la muchacha demuestra que lo que se hereda no se hurta: tiene el espíritu revolucionario de sus padres.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ONE BATTLE AFTER ANOTHER”?

El desenlace de “One Battle After Another” hace que el título cobre más sentido que nunca: la lucha por la justicia es infinita, como una batalla tras otra.

Y es que la decisión final de Willa refleja que, aunque la generación de Bob esté agotada, arrestada o con bajas mortales, el espíritu crítico contra sistemas corruptos persistirá siempre que exista gente dispuesta a tomar acción.

Y a ti, ¿también te gustó la película?

El desenlace de la película "One Battle After Another" ofrece un cierre abiertamente optimista para nuestros protagonistas (Foto: Warner Bros. Pictures)

