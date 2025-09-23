La película “Una batalla tras otra”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, no solo marca el regreso de Paul Thomas Anderson a la acción como director, sino también es su primera producción ambientada en el presente después de décadas de explorar otras épocas. Además, está basada —aunque de manera libre— en “Vineland”, la novela psicodélica y caótica de Thomas Pynchon.

De antemano y con solo mirar el tráiler, podemos darnos cuenta de que este largometraje se perfila como uno muy bueno y cargado de mucha acción. Además, tiene condiciones claras para creer que eso será así. Además del director y los actores que ya mencioné, la historia es sumamente importante. ¿Quieres saber más al respecto?

¿DE QUÉ TRATA “UNA BATALLA TRAS OTRA”?

La historia arranca con un conflicto del pasado que vuelve a la vida: un enemigo olvidado reaparece después de 16 años, lo que obliga a un grupo de antiguos revolucionarios a reunirse para rescatar a la hija de uno de ellos. La sinopsis oficial es bastante discreta, pero sabiendo que está inspirada en el universo paranoico y rebelde de “Vineland”, podemos esperar una película llena de recuerdos, enfrentamientos ideológicos y viajes personales muy intensos.

Lo interesante es que Anderson decide trasladar esa esencia a un contexto actual, dejando atrás los años 60 y 80 para situar a estos personajes en un presente que, aunque más moderno, sigue cargado de las mismas contradicciones sociales. En palabras simples, esta es una película sobre fantasmas del pasado que todavía tienen cuentas pendientes.

ACTORES DE “UNA BATALLA TRAS OTRA”

Leonardo DiCaprio como Bob Ferguson

Sean Penn como Col. Steven J. Lockjaw

Benicio del Toro como Sergio St. Carlos

Regina Hall como Deandra

Teyana Taylor como Perfidia Beverly Hills

Chase Infiniti como Willa Ferguson

Alana Haim como Mae West

Wood Harris como Laredo

Tony Goldwyn como Virgil Throckmorton

Shayna McHayle como Junglepussy

Starletta DuPois como Grandma Jennie

D. W. Moffett como Bill Desmond

Paul Grimstad como Howard Sommerville

Kevin Tighe como Roy More

Jim Downey como Sandy Irvine

John Hoogenakker como Tim Smith

Eric Schweig como Avanti

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA?

“Una batalla tras otra” tuvo su premiere mundial en el TCL Chinese Theater de Los Ángeles el pasado 8 de septiembre de 2025. Pero su estreno oficial en cines de Estados Unidos será el viernes 26 de septiembre, con funciones especiales desde el 24 en algunas ciudades.

Lo más interesante es que esta será la primera película de Paul Thomas Anderson que se podrá ver en IMAX.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “UNA BATALLA TRAS OTRA”?

Si estás en Estados Unidos, puedes buscar tus entradas desde ya en plataformas como Fandango, Atom Tickets o directamente en los sitios de las cadenas de cine. Recuerda que estará disponible en formato tradicional y en IMAX.

En Latinoamérica, llegará a las principales cadenas como Cinépolis, Cinemark o Cineplanet el 25 de septiembre.

