El precio oficial del dólar en Colombia para hoy, martes 22 de septiembre de 2026, se ubica en $3.192,53 pesos colombianos por cada dólar estadounidense , de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM). La referencia bajó $0,39 frente a la tasa vigente el lunes 21 de septiembre, cuando se situó en $3.192,92.

La TRM es el principal indicador para seguir el comportamiento del dólar frente al peso colombiano (COP), pero no equivale necesariamente al valor que verá un usuario al comprar o vender divisas en una entidad financiera, casa de cambio, tarjeta o plataforma de remesas. En esos casos se aplican márgenes, comisiones y condiciones propias de cada proveedor.

TRM del dólar hoy, 22 de septiembre en Colombia

La Tasa Representativa del Mercado vigente este martes es de $3.192,53 por dólar. En términos simples, significa que una persona necesitaría $3.192,53 COP para comprar un dólar bajo la referencia oficial del mercado.

La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular y certificar diariamente la TRM, utilizando las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por intermediarios financieros en el mercado cambiario. El Banco de la República explica que esta tasa corresponde a la cantidad de pesos colombianos por un dólar de Estados Unidos y se determina a partir de negociaciones con cumplimiento el mismo día.

Indicador Valor para hoy, 22 de septiembre de 2026 TRM oficial $3.192,53 COP por USD TRM anterior $3.192,92 COP por USD Variación diaria -$0,39 COP Variación porcentual -0,01% Equivalencia de 1 COP US$0,000313 Equivalencia de US$100 $319.253 COP Equivalencia de $100.000 COP US$31,32 aprox.

La variación frente a la jornada anterior fue mínima. Sin embargo, el comportamiento del dólar debe analizarse con una mirada más amplia: frente al inicio de septiembre, la TRM registra una reducción de $21,44, mientras que frente al mismo día de la semana pasada muestra un incremento de $83,23 , según la serie consultada.

Precio de compra y venta en bancos

No existe un único precio bancario de compra y venta aplicable para todos los usuarios en Colombia. Las tasas varían por entidad, ciudad, canal de atención, disponibilidad de efectivo, monto negociado y tipo de operación, ya sea en ventanilla, transferencia internacional, tarjeta, cuenta en dólares o casa de cambio.

Por ello, la TRM de $3.192,53 debe utilizarse como referencia oficial, no como una cotización garantizada para comprar o vender efectivo . Antes de concretar una operación, conviene revisar la tasa publicada por la entidad en ese momento y verificar si existen cobros adicionales.

En la práctica:

El precio de compra es el valor que una entidad paga cuando el cliente entrega dólares.

es el valor que una entidad paga cuando el cliente entrega dólares. El precio de venta es el valor que cobra la entidad cuando el cliente compra dólares.

es el valor que cobra la entidad cuando el cliente compra dólares. La tasa de venta suele ser mayor que la TRM.

La tasa de compra suele ser menor que la TRM.

Las comisiones y cargos pueden elevar el costo efectivo de la transacción.

Para operaciones de alto monto, como pagos de importaciones, giros internacionales, inversiones o compra de divisas para viajes, comparar varias cotizaciones puede generar una diferencia relevante. También es recomendable confirmar si el precio mostrado incluye IVA, comisión, costos de envío, seguro o cargos por entrega de efectivo.

Qué tener en cuenta al cambiar dólares

La TRM funciona como la referencia regulatoria y de mercado para múltiples operaciones financieras, contables y comerciales. No obstante, una persona que requiera dólares físicos o deba convertir una remesa debe considerar el precio final de la operación y no solo el indicador publicado.

El Banco de la República dispone de un portal estadístico para consultar la serie histórica de la TRM, sus variaciones diarias y tablas de promedios de compra y venta. Esta herramienta permite contrastar la cotización actual con días, meses o periodos previos.

Antes de hacer el cambio, revise la cotización en tiempo real de su banco o casa de cambio, compare el spread frente a la TRM y confirme los costos asociados. De esa manera, podrá identificar cuánto recibirá realmente al vender dólares o cuánto terminará pagando al comprarlos.