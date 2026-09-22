El precio oficial del dólar en Colombia para hoy, martes 22 de septiembre de 2026, se ubica en $3.192,53 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM). La referencia bajó $0,39 frente a la tasa vigente el lunes 21 de septiembre, cuando se situó en $3.192,92.
La TRM es el principal indicador para seguir el comportamiento del dólar frente al peso colombiano (COP), pero no equivale necesariamente al valor que verá un usuario al comprar o vender divisas en una entidad financiera, casa de cambio, tarjeta o plataforma de remesas. En esos casos se aplican márgenes, comisiones y condiciones propias de cada proveedor.
TRM del dólar hoy, 22 de septiembre en Colombia
La Tasa Representativa del Mercado vigente este martes es de $3.192,53 por dólar. En términos simples, significa que una persona necesitaría $3.192,53 COP para comprar un dólar bajo la referencia oficial del mercado.
La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular y certificar diariamente la TRM, utilizando las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por intermediarios financieros en el mercado cambiario. El Banco de la República explica que esta tasa corresponde a la cantidad de pesos colombianos por un dólar de Estados Unidos y se determina a partir de negociaciones con cumplimiento el mismo día.
|Indicador
|Valor para hoy, 22 de septiembre de 2026
|TRM oficial
|$3.192,53 COP por USD
|TRM anterior
|$3.192,92 COP por USD
|Variación diaria
|-$0,39 COP
|Variación porcentual
|-0,01%
|Equivalencia de 1 COP
|US$0,000313
|Equivalencia de US$100
|$319.253 COP
|Equivalencia de $100.000 COP
|US$31,32 aprox.
La variación frente a la jornada anterior fue mínima. Sin embargo, el comportamiento del dólar debe analizarse con una mirada más amplia: frente al inicio de septiembre, la TRM registra una reducción de $21,44, mientras que frente al mismo día de la semana pasada muestra un incremento de $83,23, según la serie consultada.
Precio de compra y venta en bancos
No existe un único precio bancario de compra y venta aplicable para todos los usuarios en Colombia. Las tasas varían por entidad, ciudad, canal de atención, disponibilidad de efectivo, monto negociado y tipo de operación, ya sea en ventanilla, transferencia internacional, tarjeta, cuenta en dólares o casa de cambio.
Por ello, la TRM de $3.192,53 debe utilizarse como referencia oficial, no como una cotización garantizada para comprar o vender efectivo. Antes de concretar una operación, conviene revisar la tasa publicada por la entidad en ese momento y verificar si existen cobros adicionales.
En la práctica:
- El precio de compra es el valor que una entidad paga cuando el cliente entrega dólares.
- El precio de venta es el valor que cobra la entidad cuando el cliente compra dólares.
- La tasa de venta suele ser mayor que la TRM.
- La tasa de compra suele ser menor que la TRM.
- Las comisiones y cargos pueden elevar el costo efectivo de la transacción.
Para operaciones de alto monto, como pagos de importaciones, giros internacionales, inversiones o compra de divisas para viajes, comparar varias cotizaciones puede generar una diferencia relevante. También es recomendable confirmar si el precio mostrado incluye IVA, comisión, costos de envío, seguro o cargos por entrega de efectivo.
Qué tener en cuenta al cambiar dólares
La TRM funciona como la referencia regulatoria y de mercado para múltiples operaciones financieras, contables y comerciales. No obstante, una persona que requiera dólares físicos o deba convertir una remesa debe considerar el precio final de la operación y no solo el indicador publicado.
El Banco de la República dispone de un portal estadístico para consultar la serie histórica de la TRM, sus variaciones diarias y tablas de promedios de compra y venta. Esta herramienta permite contrastar la cotización actual con días, meses o periodos previos.
Antes de hacer el cambio, revise la cotización en tiempo real de su banco o casa de cambio, compare el spread frente a la TRM y confirme los costos asociados. De esa manera, podrá identificar cuánto recibirá realmente al vender dólares o cuánto terminará pagando al comprarlos.