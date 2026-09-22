Conoce el precio del dólar en Colombia hoy, martes 22 de septiembre de 2026. Revisa la TRM oficial, la conversión de pesos colombianos a dólares. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Conoce el precio del dólar en Colombia hoy, martes 22 de septiembre de 2026. Revisa la TRM oficial, la conversión de pesos colombianos a dólares. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El precio oficial del dólar en Colombia para hoy, martes 22 de septiembre de 2026, se ubica en $3.192,53 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM). La referencia bajó $0,39 frente a la tasa vigente el lunes 21 de septiembre, cuando se situó en $3.192,92.

La TRM es el principal indicador para seguir el comportamiento del dólar frente al peso colombiano (COP), pero no equivale necesariamente al valor que verá un usuario al comprar o vender divisas en una entidad financiera, casa de cambio, tarjeta o plataforma de remesas. En esos casos se aplican márgenes, comisiones y condiciones propias de cada proveedor.

TRM del dólar hoy, 22 de septiembre en Colombia

La Tasa Representativa del Mercado vigente este martes es de $3.192,53 por dólar. En términos simples, significa que una persona necesitaría $3.192,53 COP para comprar un dólar bajo la referencia oficial del mercado.

La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular y certificar diariamente la TRM, utilizando las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por intermediarios financieros en el mercado cambiario. El Banco de la República explica que esta tasa corresponde a la cantidad de pesos colombianos por un dólar de Estados Unidos y se determina a partir de negociaciones con cumplimiento el mismo día.

IndicadorValor para hoy, 22 de septiembre de 2026
TRM oficial$3.192,53 COP por USD
TRM anterior$3.192,92 COP por USD
Variación diaria-$0,39 COP
Variación porcentual-0,01%
Equivalencia de 1 COPUS$0,000313
Equivalencia de US$100$319.253 COP
Equivalencia de $100.000 COPUS$31,32 aprox.

La variación frente a la jornada anterior fue mínima. Sin embargo, el comportamiento del dólar debe analizarse con una mirada más amplia: frente al inicio de septiembre, la TRM registra una reducción de $21,44, mientras que frente al mismo día de la semana pasada muestra un incremento de $83,23, según la serie consultada.

Precio de compra y venta en bancos

No existe un único precio bancario de compra y venta aplicable para todos los usuarios en Colombia. Las tasas varían por entidad, ciudad, canal de atención, disponibilidad de efectivo, monto negociado y tipo de operación, ya sea en ventanilla, transferencia internacional, tarjeta, cuenta en dólares o casa de cambio.

Por ello, la TRM de $3.192,53 debe utilizarse como referencia oficial, no como una cotización garantizada para comprar o vender efectivo. Antes de concretar una operación, conviene revisar la tasa publicada por la entidad en ese momento y verificar si existen cobros adicionales.

En la práctica:

  • El precio de compra es el valor que una entidad paga cuando el cliente entrega dólares.
  • El precio de venta es el valor que cobra la entidad cuando el cliente compra dólares.
  • La tasa de venta suele ser mayor que la TRM.
  • La tasa de compra suele ser menor que la TRM.
  • Las comisiones y cargos pueden elevar el costo efectivo de la transacción.

Para operaciones de alto monto, como pagos de importaciones, giros internacionales, inversiones o compra de divisas para viajes, comparar varias cotizaciones puede generar una diferencia relevante. También es recomendable confirmar si el precio mostrado incluye IVA, comisión, costos de envío, seguro o cargos por entrega de efectivo.

Qué tener en cuenta al cambiar dólares

La TRM funciona como la referencia regulatoria y de mercado para múltiples operaciones financieras, contables y comerciales. No obstante, una persona que requiera dólares físicos o deba convertir una remesa debe considerar el precio final de la operación y no solo el indicador publicado.

El Banco de la República dispone de un portal estadístico para consultar la serie histórica de la TRM, sus variaciones diarias y tablas de promedios de compra y venta. Esta herramienta permite contrastar la cotización actual con días, meses o periodos previos.

Antes de hacer el cambio, revise la cotización en tiempo real de su banco o casa de cambio, compare el spread frente a la TRM y confirme los costos asociados. De esa manera, podrá identificar cuánto recibirá realmente al vender dólares o cuánto terminará pagando al comprarlos.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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