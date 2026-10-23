El precio del dólar en Colombia para hoy, viernes 23 de octubre de 2026, se ubica en $3.185,01 colombianos por cada dólar estadounidense , según la TRM reportada por Wilkinsonpc y coincidente con Colombia.com y Criptotendencias. El valor representa una disminución de $6,46 frente a los $3.191,47 de la jornada anterior, equivalente a una caída aproximada del 0,20%.dolar.wilkinsonpc.com+2

Para quienes necesitan comprar dólares, vender divisas o convertir pesos colombianos a moneda estadounidense, conviene distinguir entre la TRM y el precio ofrecido por cada intermediario. La primera funciona como referencia; las condiciones de una operación concreta dependen de la tasa acordada entre las partes.

¿A cuánto está el dólar en Colombia hoy, 23 de octubre?

La referencia publicada para este viernes es de $3.185,01 por dólar . No obstante, al momento de la consulta, el portal del Banco de la República todavía mostraba $3.191,47 con fecha del jueves 22 de octubre. Por ello, el dato del viernes se presenta como una cifra coincidente entre fuentes secundarias, sin atribuirle una comprobación directa en el certificado oficial.

Indicador Valor en pesos colombianos Fecha o alcance TRM reportada para hoy $3.185,01 por USD Viernes 23 de octubre; fuentes secundarias TRM del día anterior $3.191,47 por USD Jueves 22 de octubre; Banco de la República Variación diaria reportada −$6,46; aproximadamente −0,20% Frente al jueves Compra en casas de cambio $3.119,57 por USD Referencia de Wilkinsonpc; corte del 22 de octubre, 10:30 p. m. Venta en casas de cambio $3.225,87 por USD Referencia de Wilkinsonpc; mismo corte

Compra y venta del dólar: ¿qué precio corresponde a cada operación?

Los términos compra y venta se interpretan desde la perspectiva del establecimiento que realiza el cambio:

Compra: corresponde al precio al que el intermediario recibe sus dólares y le entrega pesos colombianos.

Venta: corresponde al precio al que el intermediario le entrega dólares a cambio de sus pesos.

Como referencia minorista, Wilkinsonpc mostraba $3.119,57 para compra y $3.225,87 para venta, con actualización del jueves 22 de octubre a las 10:30 p. m. No deben presentarse como tarifas confirmadas de la mañana del viernes ni como precios aplicables a cualquier banco o casa de cambio.

¿Cómo convertir dólares a pesos colombianos y pesos a dólares?

Si utiliza $3.185,01 como referencia, la conversión de dólares a pesos consiste en multiplicar la cantidad de USD por esa tasa. Por ejemplo, 100 dólares equivalen a $318.501; 500 dólares representan $1.592.505, y 1.000 dólares equivalen a $3.185.010. Estas equivalencias también aparecen en el conversor consultado.

Para realizar la conversión inversa, divida los pesos colombianos entre 3.185,01. Así, $1.000.000 equivalen aproximadamente a USD 313,97, antes de aplicar las condiciones particulares de una operación.

Estos cálculos sirven para estimar presupuestos, comparar montos o entender una cotización. No sustituyen el precio que confirme el proveedor: para comprar dólares corresponde utilizar su tasa de venta; para entregar dólares y recibir pesos, su tasa de compra.

¿Quién calcula la TRM y dónde consultar el dato oficial?

La Superintendencia Financiera de Colombia calcula y certifica diariamente la TRM. Su metodología utiliza un promedio ponderado por monto de determinadas operaciones de compra y venta de dólares realizadas por intermediarios del mercado cambiario, con cumplimiento el mismo día de negociación.

Para verificar el valor y su vigencia, la Superintendencia dispone de un reporte actualizado, un histórico y un certificado de la TRM. Antes de cerrar una transacción, confirme también la cotización del intermediario y el monto final que recibirá: la referencia publicada no obliga a negociar a ese mismo precio.