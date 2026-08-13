Aunque los fans de la historia de Sung Jin-woo todavía deben esperar varios meses para el estreno de la película “Solo Leveling: Beyond the System” y un tiempo indeterminado para una nueva temporada del anime basado en la novela web surcoreana escrita por Chugong, la franquicia continúa en expansión. Además de la secuela “Solo Leveling: Ragnarok” y el live action producido por Netflix y protagonizado por Byeon Wooseok, la franquicia cuenta con un espectáculo sobre hielo que estrenó su nueva temporada en agosto de 2026.

“Solo Leveling on Ice” es un espectáculo en vivo sobre hielo que adapta la exitosa franquicia coreana y combina patinaje artístico profesional, teatro musical y tecnología visual avanzada (como pantallas LED y proyecciones) para narrar la historia del protagonista Sung Jin-woo. El espectáculo tuvo su estreno mundial el 24 de diciembre de 2025 en el Mokdong Ice Rink de Seúl.

Debido al éxito de la primera entrega, el espectáculo sobre hielo volvió con una segunda temporada, que profundiza en el arco de crecimiento de Sung Jin-woo y tendrá un total de 12 funciones del 7 al 17 de agosto de 2026 en la pista Mokdong Ice Rink en Seúl, Corea del Sur.

En el tráiler oficial de "Solo Leveling on ICE" se aprecian varios detalles de gran nivel técnico y visual que muestran cómo se trasladaron las icónicas batallas del anime y el manhwa a una pista de hielo (Foto: Live Arena)

EL NUEVO TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “SOLO LEVELING ON ICE”

Para celebrar el estreno de la segunda temporada de “Solo Leveling on Ice”, la producción compartió el 10 de agosto de 2026, un tráiler que ofrece un vistazo explosivo a las coreografías reales sobre la pista y los efectos prácticos utilizados en el escenario.

En el avance de más de dos minutos destaca el diseño de vestuario adaptado para el patinaje, la iluminación avanzada, pirotecnia con fuego real y el uso de telas aéreas para simular los emocionantes combates.

Uno de los detalles que más llamó la atención del video de “Solo Leveling on Ice” es el Cerbero animatrónico que se emplea para recrear fielmente la primera gran batalla que enfrenta Sung Jin-woo antes de ingresar al Castillo de los Demonios.

Además, en las secuencias de combate se observa un baile con antorchas encendidas, recurso utilizado para emular en vivo la poderosa magia de fuego del cazador Choi Jong-in. Mientras que para los combates combinan enfrentamientos cuerpo a cuerpo con saltos artísticos complejos.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA NUEVA TEMPORADA DE “SOLO LEVELING ON ICE”

El patinador olímpico Cha Jun-hwan es el encargado de interpretar al protagonista de “Solo Leveling” en la nueva temporada del show sobre hielo. Anteriormente, Sung Jin-woo fue interpretado por los ídolos del K-pop Kim Jinhwan y Hoya. Asimismo, la producción incorpora a figuras destacadas del patinaje como Kim Yerim en el papel de Cha Hae-in, Lee Si-hyung como Igris, Kim Chae-yeon como Sung Jin-ah y Choi Woo-hyuk como Yoo Jin-ho.

También se mencionó que la nueva entrega de “Solo Leveling on Ice” cuenta con una historia más compleja y multidimensional, enfocándose con mayor profundidad en el arco de crecimiento y evolución de Jin-woo.

Tras el estreno de la segunda temporada, la crítica la ha calificado como un show visualmente impactante y sumamente innovador. Pero, por el momento, la producción no ha confirmado planes para llevar este show de gira internacional fuera de Corea del Sur.

REPARTO DE LA NUEVA TEMPORADA DE “SOLO LEVELING ON ICE”

Sung Jin-woo (Cha Jun-hwan)

Cha Hae-in (Kim Ye-lim)

Igris (Lee Si-hyung)

Sung Jin-ah (Kim Chae-yeon)

Yoo Jin-ho (Choi Woo-hyuk)

Una escena de la nueva temporada "Solo Leveling on Ice", espectáculo sobre hielo que se estrenó el 7 de agosto (Foto: Big Picture Production)

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