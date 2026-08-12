Tamar Novas es el protagonista del thriller psicológico español "Caminando con el diablo", dode interpreta a Miguel, quien se siente culpable por la desaparición de su hijo (Foto: Amazon Prime Video)
Tamar Novas es el protagonista del thriller psicológico español "Caminando con el diablo", dode interpreta a Miguel, quien se siente culpable por la desaparición de su hijo (Foto: Amazon Prime Video)
Nelly Osco
Nelly Osco

Ambientada en la España rural de los años ochenta, “Caminando con el diablo” (“The Devil Whitin” en inglés) es una película española de que sigue Miguel (Tamar Novas) y Alicia (Marina Salas), una pareja destruida por la misteriosa desaparición de su hijo Gabriel. A pesar de los años, no han podido superar su pérdida y tras cruzarse con una familia francesa que viaja en caravana, Miguel toma una decisión radical que lo cambia todo. ¿Cuándo llegará a la plataforma de streaming la ópera prima del cineasta Rubén Pérez Barrena? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

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El thriller psicológico, que aborda temas como la culpa, el duelo no resuelto y los límites de la obsesión familiar, fue escrito por Jesús Miguel Quintana y Rubén Pérez Barrena, y tiene como protagonistas a Tamar Novas (“Mar adentro”, “Los abrazos rotos”) y Marina Salas (“El Cover”, “Saben aquell”).

Iván Marcos, Annick Weerts y Alban Petit completan el elenco principal de “”, que se estrenó en los cines españoles en marzo de 2026 y llegará a Amazon Prime Video a mediados de agosto.

Alban Petit da vida a Philippe, Tamar Novas da vida a Miguel y Marina Salas da vida a Alicia en el thriller psicológico español "Caminando con el diablo" (Foto: Amazon Prime Video)
Alban Petit da vida a Philippe, Tamar Novas da vida a Miguel y Marina Salas da vida a Alicia en el thriller psicológico español "Caminando con el diablo" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “CAMINANDO CON EL DIABLO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Caminando con el diablo”, “Miguel y Alicia arrastran la desaparición de su hijo Gabriel. Miguel se consume por la culpa de aquella noche de alcohol en la que lo perdió. Para Alicia, en cambio, quien murió ese día no fue su hijo, sino su marido.

Lejos de ese infierno, Philippe, un niño francés de diez años, viaja en caravana junto a sus padres. Sus caminos se cruzan con los de Miguel y Alicia. Ese encuentro desencadena un viaje sin retorno al lado más oscuro del ser humano.

Por lo visto en el tráiler, la desaparición de Gabriel trastorna la vida de Miguel y Alicia. Principalmente la de Miguel, quien no puede lidiar con la culpa por perder a su hijo. Por eso, cuando conoce a Philippe, el hijo de diez años de los turistas franceses, se obsesiona con él y le encuentra un parecido físico perturbador con su pequeño desaparecido.

Cuando la pareja francesa desaparece, la policía empieza a hacer preguntas y Miguel niega saber algo al respecto. No obstante, es visto junto a Philippe, quien es el más afectado y confundido con la situación.

¿CÓMO VER “CAMINANDO CON EL DIABLO”?

, por lo tanto, para ver la nueva película española solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “CAMINANDO CON EL DIABLO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “CAMINANDO CON EL DIABLO”

  • Tamar Novas como Miguel
  • Marina Salas como Alicia
  • Iván Marcos como Tomás
  • Annick Weerts como Marie
  • Alban Petit como Philippe
  • Mateo Medina como Álamo
  • Vicente Vergara como Ibáñez
  • Andrea Guardiola como Merche
  • Edgar Costas como Mirón
  • Gonzalo González
  • Miguel Moreiras
  • Álvaro Lafora
  • Chavi Bruna
  • Jorge Asín
  • Alejandro Cano
  • Nur de Vega como Gabriel
  • Enrique Cazorla como Celestino
  • Ernesto Recuenco como Germán
Annick Weerts como Marie, Iván Marcos como Tomás y Alban Petit como Philippe en el thriller psicológico español "Caminando con el diablo" (Foto: Amazon Prime Video)
Annick Weerts como Marie, Iván Marcos como Tomás y Alban Petit como Philippe en el thriller psicológico español "Caminando con el diablo" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “CAMINANDO CON EL DIABLO”

Caminando con el diablo”, producida por la compañía La Canica Films y distribuida por Filmax, tiene una duración de 84 minutos, es decir, 1 hora y 24 minutos.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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