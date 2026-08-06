El próximo evento importante de la franquicia basada en el legendario y longevo manga de Eiichiro Oda es el “One Piece Day 2026”, evento de aniversario que se realizará los días 22 y 23 de agosto en el centro de convenciones Makuhari Messe de Japón y que Bandai Namco, Shueisha y Toei Animation organiza para celebrar el aniversario de la serie. Pero no es el único que está programado para los próximos meses. En septiembre, se estrenará “LEGO One Piece”, un especial animado de dos partes que recapitula los eventos de las primeras temporadas desde la perspectiva exagerada de Usopp.

Para septiembre también estaba programada una edición de la revista oficial de Shueisha. Se trata del número especial One Piece Magazine Vol. 21 (Heroines 021), que está dedicada por completo a las mujeres del universo creado por Eiichiro Oda. La publicación incluye un reportaje especial y material de archivo centrado principalmente en las mujeres clave de la saga como Nami, Nico Robin, Nefeltari Vivi y Boa Hancock.

La fecha de lanzamiento oficial en Japón era el 4 de septiembre de 2026, pero Shueisha anunció que se retrasa tres meses, específicamente hasta el 11 de diciembre de 2026, debido a una alta demanda.

El arte de la portada de One Piece Magazine Vol. 21 (Heroines 021) será la popular ilustración a color correspondiente al capítulo 1084 del manga (Foto: Toei Animation)

¿POR QUÉ SE RETRASÓ LA NUEVA PUBLICACIÓN DE “ONE PIECE”?

Como se mencionó, el retraso del lanzamiento se debió a un volumen abrumador de pedidos anticipados (que cerraron el 22 de mayo de 2026) que superó drásticamente todas las expectativas de la editorial Shueisha. Por lo tanto, las imprentas y plantas de manufactura necesitan más tiempo de producción para poder cumplir con el suministro total.

Uno de los factores detrás de la alta demanda fue el frenesí por la carta promocional que incluía la publicación. La carta especial de Luffy Gear 5 para el “One Piece Card Game” llamó la atención de jugadores activos y coleccionistas.

El retraso de One Piece Magazine Vol. 21 (Heroines 021) afectará de igual manera a ambas versiones de la revista, tanto a la edición especial que viene con el paquete de la carta promocional como a la edición estándar sin extras.

El comunicado sobre el retraso de “One Piece magazine” Vol. 21

“Muchas gracias por su continuo apoyo. Con respecto a la edición especial de la revista ONE PIECE: Heroines 021 Card Bundle Edition, cuyo lanzamiento estaba previsto para el viernes 4 de septiembre de 2026 y cuyas reservas cerraron el viernes 22 de mayo de 2026, recibimos una cantidad de pedidos que superó con creces nuestras expectativas. Por lo tanto, la producción requerirá más tiempo del previsto inicialmente”, se indicó en el comunicado oficial.

“Por lo tanto, hemos decidido posponer el lanzamiento tanto de la Edición con Paquete de Cartas como de la edición estándar hasta el viernes 11 de diciembre de 2026. Pedimos disculpas sinceras por las molestias ocasionadas a los lectores que esperaban con ilusión el lanzamiento, así como a todos los involucrados. Agradecemos su comprensión”, agregaron.

El material de archivo de la nueva publiación de "One Piece Magazine" se centrarán principalmente en las mujeres clave de la saga como Nami, Nico Robin, Nefeltari Vivi y Boa Hancock (Foto: Toei Animation)

¿QUÉ IMPLICA EL RETRASO DE LA ESPERADA PUBLICACIÓN DE “ONE PIECE”?

El retraso de One Piece Magazine Vol. 21 implica varios cambios logísticos y de mercado muy específicos. Por ejemplo, las entregas de importación internacional se postergarán hasta finales de diciembre de 2026 o principios de enero de 2027.

Asimismo, la esperada carta líder de Luffy Gear 5 (ST29-001) entrará al circuito competitivo oficial más tarde de lo previsto. No obstante, si realizaste tu reserva hasta el 22 de mayo, no tienes de qué preocuparte, ya que tu compra está garantizada.

La intención real de este retraso de 98 días es imprimir una cantidad masiva de copias para cumplir con cada orden y evitar que los revendedores inflen los precios en el mercado secundario.

Si te gustó esta nota sobre “One Piece”, te puede interesar más contenido de series y películas que puedes encontrar en Mag:

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí