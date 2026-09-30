Basada en la novela web surcoreana escrita por Saenal, “Overgeared” narra la historia de Shin Youngwoo, alias Grid, un joven con una vida real muy dura, repleta de deudas y con trabajos ocasionales. Su único escape es Satisfy, un popular videojuego de realidad virtual. Pero su vida cambia cuando encuentra un libro legendario que desbloquea una clase oculta: el “Descendiente de Pagma”. Gracias a eso, se convierte en un herrero de nivel supremo capaz de crear equipo hiper-poderoso. Lo que lo lleva a emprender un viaje para volverse invencible y reunir una fortuna en el mundo real. ¿Cuándo se estrenará el nuevo anime de Crunchyroll?

La serie que es considerada la heredera espiritual o el próximo gran éxito destinado a seguir los pasos de “Solo Leveling” cuenta con la dirección de Ayako Kono (“Sword Art Online The Movie - Progressive”), con Kenta Ihara (“Sentenced to Be a Hero”) a cargo de la estructura de la serie, Ryosuke Tanigawa (“Demon Lord 2099”) detrás del diseños de personajes, y con Yoshiaki Fujisawa (“Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation”) en la música.

“Overgeared”, que promete ser una de las adaptaciones de manhwa más ambiciosas y frescas del género RPG de realidad virtual, tuvo una emisión anticipada en plataformas de streaming (como Prime Video en Japón) a partir del 27 de septiembre de 2026. Pero ¿cuándo es su estreno oficial?

Shin Youngwoo usa el alias de Grid dentro del juego en el anime "Overgeared", que es parte de los estrenos de la temporada de otoño 2026 (Foto: J.C. Staff)

¿CÓMO VER “OVERGEARED”?

El primer episodio de “Overgeared” se estrenará el viernes 2 de octubre de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional de los animes. Mientras que el resto de los capítulos se emitirán cada semana.

Por lo tanto, para ver este anime en su idioma original y con subtítulos en inglés y español solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “OVERGEARED”?

“Overgeared”, serie producida por el estudio de animación J.C.Staff, tiene un total de 12 episodios, y también contará con doblaje en inglés, español y otros idiomas.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “OVERGEARED”

Episodio 1: 2 de octubre de 2026

Episodio 2: 9 de octubre de 2026

Episodio 3: 16 de octubre de 2026

Episodio 4: 23 de octubre de 2026

Episodio 5: 30 de octubre de 2026

Episodio 6: 6 de noviembre de 2026

Episodio 7: 13 de noviembre de 2026

Episodio 8: 20 de noviembre de 2026

Episodio 9: 27 de noviembre de 2026

Episodio 10: 4 de diciembre de 2026

Episodio 11: 11 de diciembre de 2026

Episodio 12: 18 de diciembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “OVERGEARED”?

Países Horario Estados Unidos 7:30 a.m. (PT) / 10:30 a.m. (ET) de los viernes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:30 a.m. de los viernes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:30 a.m. de los viernes Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:30 a.m. de los viernes Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:30 p.m. de los viernes España 4:30 p.m. de los viernes

TRÁILER DE “OVERGEARED”

¿DE QUÉ TRATA “OVERGEARED”?

De acuerdo con la sinopsis de “Overgeared”, “Shin Youngwoo (también conocido como Grid), un hombre con mala suerte en la vida y un jugador de bajo nivel en el popular juego de realidad virtual ‘Satisfy’, encuentra un poderoso objeto que le otorga un raro título de clase legendaria: ‘Sucesor de Pagma’. Ahora es un hábil herrero que puede forjar armas únicas y equipar el equipo más poderoso del juego.

Grid decide usar sus nuevas habilidades para alcanzar la fama y la fortuna, pero a medida que su sola existencia comienza a causar problemas en Satisfy, se da cuenta de que la vida como leyenda puede ser más de lo que esperaba..."

REPARTO DE VOCES DE “OVERGEARED”

Grid / Shin Youngwoo: Interpretado por Tatsumaru Tachibana.

Yura: Interpretada por Asami Seto.

Euphemina: Interpretada por Saya Fukuzumi.

Huroi: Interpretado por Shuntaro Takayama.

Jishuka: Interpretada por Riho Sugiyama.

Toban: Interpretado por Masaaki Mizunaka.

Regas: Interpretado por Yasushi Bonkobara.

Vantner: Interpretado por Masaya Fukunishi.

Pon: Interpretado por Kōhei Amasaki.

Faker: Interpretado por Shunichi Toki.

Irene: Interpretada por Yūki Murata.

Isabel: Interpretada por Yurika Hirayama.

Yura, la Bruja Negra de alto rango conocida como la "Bruja de Sangre", en el nuevo avance del anime "Overgeared" (Foto: J.C. Staff)

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