Aunque la tercera temporada de “Solo Leveling” ya fue confirmada, así que, los fans esperan con ansias el anuncio de la fecha de estreno y otros detalles relevantes de los nuevos episodios del popular anime basado en la novela web de Chugong. Pero no es la única serie en la que el estudio A-1 Pictures está trabajando. También se ha enfocado en la serie de acción y fantasía “Fate/strange Fake” y el largometraje “Kusunoki no Bannin”. Además, otro anime relacionado con “Solo Leveling” llegará pronto a Crunchyroll. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Redice Studio es la reconocida compañía de producción coreana detrás del aclamado manhwa “Solo Leveling” Se encargó de transformar la novela web de Chugong en un fenómeno global. Esta productora anunció una nueva adaptación al anime. Se trata del popular webtoon coreano “Overgeared” escrita por Saenal.

La novela web surcoreana se publicó por entregas en la plataforma de novelas web de Kakao, KakaoPage, desde noviembre de 2014 hasta abril de 2024. Mientras que, una adaptación a manhwa, que se publicó como webtoon, adaptada por Monohumbug e ilustrada por Team Argo, comenzó a serializarse en KakaoPage en abril de 2020.

"Overgeared", el anime del estudio de "Solo Leveling", se estrenará en octubre de 2026, es decir, en el temporada de verano (Foto: J.C. Staff)

¿DE QUÉ TRATA “OVERGEARED”?

“Overgeared” narra la historia de Shin Youngwoo, alias Grid, un joven con una vida real muy dura, repleta de deudas y trabajos ocasionales. Satisfy, un popular videojuego de realidad virtual, es su único escape. Pero su vida cambia cuando encuentra un libro legendario que desbloquea una clase oculta: el “Descendiente de Pagma”.

Gracias a eso, se convierte en un herrero de nivel supremo capaz de crear equipo hiper-poderoso. A partir de ese momento, Grid emprende un viaje para volverse invencible, amasar una fortuna en el mundo real y cambiar su vida.

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “Youngwoo Shin es un vago en la vida real, que trabaja en empleos ocasionales para apenas pagar sus deudas. Incluso su familia lo ha descartado como un adicto a los videojuegos sin remedio. Pero cuando se conecta al popular juego de realidad virtual Satisfy, Youngwoo se convierte en Grid el Guerrero… que también es terriblemente mediocre.

Todo cambia cuando encuentra un tomo que contiene el conocimiento perdido de un legendario herrero. El problema es que usarlo reinicia todos sus niveles. Para sobrevivir tras volver al punto de partida, Grid tendrá que perfeccionar sus habilidades y reunir aliados confiables… ¡o no! ¿Quién necesita todo eso cuando tienes un equipo de ensueño?”

FECHA DE ESTRENO DE “OVERGEARED”

“Overgeared”, producida por el estudio de animación J.C. Staff, se estrenará en octubre de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional de los animes.

REPARTO Y EQUIPO TÉCNICO DE “OVERGEARED”

El reparto principal contará con los seiyuus:

Tatsumaru Tachibana (“The God of High School”) como Grid

Asami Seto (“Jujutsu Kaisen”) como Yura

“Overgeared” cuenta con la dirección de Ayako Kono (“Sword Art Online The Movie - Progressive”), con Kenta Ihara (“Sentenced to Be a Hero”) a cargo de la estructura de la serie, Ryosuke Tanigawa (“Demon Lord 2099”) detrás del diseños de personajes, Yoshiaki Fujisawa (“Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation”) en la música y Yoshikazu Iwanami (“JoJo’s Bizarre Adventure”) como director de sonido.

Este se el afiche oficial de "Overgeared", el anime del estudio que estuvo detrás del aclamado manhwa "Solo Leveling" (Foto: J.C. Staff)

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