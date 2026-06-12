Después de que la tercera temporada de “Spy x Family” concluyó con el mensaje “Nos vemos en la próxima misión”, los fanáticos del anime aclamado por combinar la tensión del espionaje con el humor cotidiano de una “sitcom” familiar y que se basa en el manga escrito e ilustrado por Tatsuya Endō esperan con ansias la cuarta entrega de la serie, que sigue a un espía de élite, una asesina letal y una niña con telepatía que fingen ser una familia normal para cumplir misiones secretas y mantener la paz mundial. Cada uno oculta su verdadera identidad a los demás, creando una dinámica llena de comedia y enredos.

No obstante, la cuarta temporada de esta serie, que genera momentos muy divertidos y emotivos debido al contraste entre sus peligrosos trabajos y sus intentos torpes, pero tiernos, por actuar como una familia real, aún no ha sido confirmado. De hecho, el equipo de producción confirmó en sus redes que los detalles de una próxima entrega tardarán un tiempo en llegar.

Por lo tanto, si quieres saber lo que sucede con Loid Forger (Twilight), Yor Forger (La Princesa de las Espinas) y Anya Forger tras los eventos de la tercera entrega de “Spy x Family”, solo te queda recurrir al material original. Sin embargo, esta también está en pausa.

Justo antes de entrar en pausa, el manga "Spy x Family" cerró un divertido e intenso miniarco argumental en la Misión 136 (lanzada a inicios de junio de 2026) (Foto: Shueisha)

LA INESPERADA PAUSA DEL MANGA SPY X FAMILY”

La tercera temporada abarcó hasta la misión 87 del manga original de Tatsuya Endo. El material original le lleva una ventaja de casi 50 capítulos al anime, así que, si deseas continuar la historia justo donde se quedó la serie, debes empezar a leer desde el capítulo 88.

El manga “Spy x Family” se encuentra actualmente en la Misión 136, publicada el 7 de junio de 2026. Sin embargo, tras el lanzamiento de este capítulo, el autor Tatsuya Endo anunció una breve pausa, que llega justo en un momento crucial de la trama. (Si aún no lees el manga, lo siguiente contiene spoilers)

Aunque la Operación Strix aún no ha sido completada, el manga ha mostrado un gran avance en la relación entre Yor y Loid. Las sospechas y los encuentros cercanos entre el Servicio de Seguridad del Estado y las misiones encubiertas de Loid y Yor han alcanzado picos de mucha tensión.

En el último capítulo, Loid se encontraba camuflado en una reunión de agentes de la SSS bajo la identidad falsa de un oficial llamado Wyman Wilker, pero su misión se complicó cuando Yor llegó borracha a la fiesta. Loid intentó usar dardos tranquilizantes para dormirla, pero ella esquivó los primeros y el tercero no funcionó del todo. Además, Yor reveló sus sentimientos por su “esposo”.

Aunque el evento terminó sin más complicaciones tras una llamada, aún hay otros peligros con los que deben lidiar. Por lo tanto, la Misión 137 marca el inicio de un arco completamente nuevo.

El manga de "Spy x Family" regresará oficialmente el 5 de julio de 2026 con el lanzamiento del Capítulo 137 (Foto: Shueisha)

¿CUÁNDO REGRESARÁ EL MANGA “SPY X FAMILY”?

El manga “Spy x Family” tendrá una pausa de un mes, por lo tanto, la Misión 137 se publicará el 5 de julio de 2026 a través de la plataforma oficial MANGA Plus de Shueisha.

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