El 2026 es uno de los mejores años para el anime. Además de grandes regresos como la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End” y la segunda temporada de “Hell’s Paradise”, el calendario de estrenos de la temporada de invierno también incluyó series nuevas que recibieron excelentes críticas y calificaciones. “Gachiakuta” y “Sentenced to Be a Hero”. De hecho, esta última se convirtió en una de las grandes sorpresas del año.

“Sentenced to Be a Hero”, que se basa en el manga en la novela ligera escrita por Rocket Shoukai e ilustrada por Mephisto, se desarrolla en un mundo donde ser “héroe” no es un honor, sino un castigo institucionalizado para los peores criminales y se centra en Xylo Forbartz, un antiguo caballero y asesino convicto de una diosa, quien lidera una unidad penal desechable en la línea del frente. Tras conocer a Teoritta, tiene la posibilidad de romper su ciclo de castigo y redención.

La primera temporada del anime se emitió originalmente entre el 3 de enero y el 26 de marzo de 2026. Alcanzó una puntuación casi perfecta de 5 estrellas en Crunchyroll con decenas de miles de reseñas en sus primeras semanas. Mientras que la crítica aplaudió que la serie rompió la regla típica de los monólogos internos. Debido a esto, fue renovada para una segunda temporada.

En el anime "Sentenced to Be a Hero", Xylo Forbartz es un ex Caballero Sagrado condenado a la pena del heroísmo tras ser acusado de asesinar a una diosa (Foto: Studio KAI / Kadokawa)

EL ESPERADO LANZAMIENTO DE “SENTENCED TO BE A HERO” ANTES DE LA TEMPORADA 2

Durante el evento AnimeJapan, que coincidió con el impactante final de la primera entrega, “Sentenced to Be a Hero” anunció su segunda temporada. Aunque aún no se ha revelado la fecha de estreno de los nuevos episodios ni otros detalles sobre la trama, la franquicia tiene otras sorpresas para los fans.

El nuevo lanzamiento de “Sentenced to Be a Hero” está relacionado con el material original. Se trata de la fecha de lanzamiento en inglés del primer volumen del manga, que también es conocido por su título alternativo “The Prison Records of Penal Hero Unit 9004”.

La novela ligera de Rocket Shoukai y Mephisto comenzó a serializarse en 2021 y, un año después, fue adaptada a un manga ilustrado por Natsumi Inoue. Tras el estreno de la primera temporada del anime, el manga se convirtió en una de las mejores series del año.

Mientras que el primer volumen del manga “Sentenced to Be a Hero” se estrenó originalmente en diciembre de 2022, la traducción al inglés estará disponible a partir del 23 de junio de 2026. La versión en rústica del manga ya está disponible para preordenar y puedes encontrar más detalles en el sitio web oficial de Yen Press.

El primer volumen del manga “Sentenced to Be a Hero” se estrenó originalmente en diciembre de 2022 y su traducción al inglés llegará en junio de 2026 (Foto: Yen Press)

Los principales detalles del primer volumen del manga de “Sentenced to Be a Hero” en inglés

Subtitulo: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004

Fecha de lanzamiento: 23 de junio de 2026

Editorial a cargo: la traducción y distribución oficial en occidente está a cargo de Yen Press.

Formato y páginas: El libro físico está diseñado en tapa blanda con una extensión de 178 a 192 páginas. Estará disponible tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales de lectura.

Clasificación de edad: Está catalogado bajo la etiqueta OT (Older Teen), recomendado para lectores de 16 años en adelante debido a su temática oscura y batallas violentas.

¿Cuál es el precio del primer volumen del manga de “Sentenced to Be a Hero” en inglés?

Versión física (Tapa blanda): $13.00 USD en tiendas y distribuidores autorizados como Corrections Bookstore (o alrededor de 12,99 € en tiendas europeas como Walts Comic Shop).

Versión digital (eBook): Su costo aproximado de preventa es de 5,49 € en plataformas de lectura digital como Kobo.

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