Definitivamente, el éxito y los logros que “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) alcanzó representan un gran avance para los animes, que cada vez ganan más popularidad. Los hitos conseguidos por la primera entrega de la trilogía que adapta el final del manga de Koyoharu Gotōge le abren las puertas del mercado internacional a nuevas producciones, permitiendo que lleguen a los cines de otros países y tengan mejores resultados en taquilla. Algo que hace algunos años era más complicado.

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Pero este es un camino que se ha labrado desde hace varios años con películas anime como “El viaje de Chihiro”, que no solo fue un éxito de taquilla global, sino que ganó el Premio Óscar a la Mejor Película de Animación. “El niño y la garza” (“The Boy and the Heron”) de Hayao Miyazaki también fue aclamada por la crítica y recibió el mismo premio.

“Your Name” también fue un éxito masivo a nivel mundial, recaudó más de US$405 millones en la taquilla internacional y en su momento destronó a “El viaje de Chihiro” como la película de anime más taquillera de la historia a nivel global. La obra dirigida por Makoto Shinkai fue elogiada por su calidad de animación, su emotiva historia romántica y su banda sonora, obteniendo múltiples galardones internacionales.

Makoto Shinkai es uno de los directores y animadores más aclamados del anime contemporáneo. Se caracteriza por sus historias de realismo mágico y centrarse en la distancia en el amor. No obstante, uno de sus proyectos no recibió la atención que merecía. Se trata de “El jardín de las palabras” (“Kotonoha no Niwa”).

"El jardín de palabras" es considerada una obra de arte visual por su nivel de detalle, especialmente en la recreación de la lluvia, el agua, la luz y la naturaleza (Foto: CoMix Wave Films)

“EL JARDÍN DE PALABRAS”, EL ANIME MÁS INFRAVALORADO DEL DIRECTOR DE “YOUR NAME”

“El jardín de las palabras”, estrenada originalmente el 31 de mayo de 2013 en Japón, no alcanzó la misma popularidad que otros largometrajes de Makoto Shinkai, a pesar de que, es considerada una auténtica obra de arte visual, debido a su animación hiperrealista, los temas que aborda y la banda sonora.

La película anime centrada en la relación entre un estudiante y una mujer misteriosa durante la temporada de lluvias tuvo un buen desempeño en los cines japoneses. Pero su distribución en el extrajero se realizó de manera diferente debido a su duración (46 minutos): festivales de cine, proyecciones en eventos de anime y estrenos comerciales limitados en salas seleccionadas.

Comparada con otras producciones del aclamado director, como “Your Name”, “El tiempo contigo” y “Suzume”, “El jardín de las palabras” no tuvo el mismo éxito a nivel mundial, pero sin duda, es una película que tienes que ver.

La película anime "El jardín de palabras" también destaca por la hermosa pieza de piano y la canción de cierre "Rain" interpretada por Motohiro Hata (Foto: CoMix Wave Films)

¿DE QUÉ TRATA “EL JARDÍN DE PALABRAS”?

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, en “El jardín de las palabras”, “Takao, que está practicando para convertirse en zapatero, suele saltarse la escuela siempre que llueve para pasar tiempo diseñando zapatos en un jardín cercano. Allí conoce a una misteriosa mujer llamada Yukino, mayor que él. Sin planteárselo, ambos comienzan a coincidir una y otra vez, pero solo durante los días de lluvia.”

¿CÓMO VER “EL JARDÍN DE PALABRAS”?

“El jardín de las palabras” está disponible en Crunchyroll y Amazon Prime Video. Por lo tanto, para ver la aclamada película solo necesitas una suscripción a alguna de estas plataformas de streaming.

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