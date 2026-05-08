Durante este 2026, Crunchyroll no solo siguió apoyándose de títulos emblemáticos de su catálogo, como “Jujutsu Kaisen” o “My Hero Academia”, sino que también sumó animes nuevos que apuntan a públicos muy distintos: desde la fantasía oscura y el drama juvenil... hasta historias más íntimas y cotidianas. Así, si te gustaría descubrir cuáles son las 5 series más destacadas de este grupo, vale la pena seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

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¿CUÁLES SON LOS 5 MEJORES ANIMES DE CRUNCHYROLL QUE SE ESTRENARON EN EL 2026?

1. “Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero”

Empiezo la lista con “Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero”, una de las apuestas más intensas del grupo.

En este show televisivo, la historia se mueve en un universo de fantasía con un enfoque en el castigo, el combate y la supervivencia a lo largo de su trama.

El anime "Sentenced to Be a Hero" explora géneros como la acción y la fantasía a lo largo de su trama (Foto: Studio KAI / Kadokawa)

¿De qué trata? En un mundo donde el heroísmo es un castigo, Xylo Forbartz, un asesino de diosas condenado, lucha contra hordas interminables de abominaciones monstruosas como parte de la Unidad de Héroes Penales 9004. La muerte no es una escapatoria, solo un ciclo de resurrección y combate implacable. Pero cuando Xylo se encuentra con una nueva y misteriosa diosa, su improbable alianza desencadena una rebelión.

2. “Ikoku Nikki” (“Journal with Witch”)

“Journal with Witch”, por su parte, es un título mucho más introspectivo.

Y es que el anime se centra en los vínculos personales y en el día a día de la protagonista, con un tono contemplativo.

¿De qué trata? La solitaria novelista Makio Koudai siempre ha preferido la compañía de los libros, pero cuando su hermana y su cuñado fallecen, Makio se convierte por sorpresa en la tutora de su sobrina de 15 años, Asa Takumi. A medida que superan el dolor, las diferencias de personalidad y los retos de vivir juntas, las dos van abriendo poco a poco sus corazones la una a la otra.

3. “Witch Hat Atelier”

Antes de su lanzamiento, “Witch Hat Atelier” era una de las adaptaciones más esperadas de los últimos años.

Ahora, se presenta como una serie de fantasía centrada en el aprendizaje de la magia y en una protagonista que descubre un mundo lleno de reglas, secretos y posibilidades.

¿De qué trata? En un mundo donde solo las brujas pueden usar magia, cualquiera que las vea en plena práctica corre el riesgo de descubrir un secreto prohibido. En ese contexto vive Coco, una niña que cumple con sus tareas diarias mientras sueña con convertirse en bruja. Todo cambia cuando Qifrey, un poderoso hechicero, llega a su aldea y la lleva a descubrir el “secreto absoluto”, abrir la puerta a su aprendizaje y entrar en una historia marcada por la desesperación, pero también por la esperanza.

4. “You and I Are Polar Opposites”

Por otro lado, “You and I Are Polar Opposites” entra en la zona del romance escolar con un enfoque más ligero y de contraste entre personajes.

Su premisa juega con personalidades opuestas y con la dinámica cotidiana que suele enganchar a quienes disfrutan de este tipo de historias.

¿De qué trata? Suzuki se enamora de Tani, un chico totalmente opuesto a ella, pero no consigue expresarle sus sentimientos.

5. “In the Clear Moonlit Dusk”

Cierro la lista con “In the Clear Moonlit Dusk”, otro romance, pero con énfasis en la sensibilidad visual y en la tensión emocional entre sus protagonistas.

Así, es un título perfecto para el público que busca un drama juvenil que pueda sumar a su próxima maratón frente a la TV.

¿De qué trata? La vida de Yoi cambia repentinamente cuando conoce a Kohaku y los dos se conocen más poco a poco.

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