Si bien el mundo del anime se caracteriza por vivir de franquicias que se extienden a lo largo de temporadas, películas y otras producciones derivadas, hay un público que—por deseo o falta de tiempo—prefiere disfrutar de series cortas que pueda maratonear en un solo fin de semana. Así, si estás en este grupo, debes saber que el catálogo de Crunchyroll tiene varios títulos que cumplen justo con ese deseo: una sola entrega, una historia cerrada y suficientes emociones como para quedarte pensando después de los créditos. ¡Aquí te presento 5 de ellos!

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LOS 5 MEJORES ANIMES DE UNA SOLA TEMPORADA QUE PUEDES VER EN CRUNCHYROLL

1. “Your Lie in April”

Empiezo la lista con “Your Lie in April”, show televisivo de romance y música que sigue a Kousei Arima, un ex prodigio del piano que perdió la capacidad de tocar tras un trauma familiar, hasta que conoce a la violinista Kaori Miyazono, quien sacude por completo su forma de ver la vida.

La serie cuenta con 22 episodios en total, suficientes para desarrollar su mezcla de drama escolar, conciertos y crecimiento personal.

Vale precisar que es ideal para quien busca llorar un poco, escuchar buena música clásica y engancharse con una historia que se toma su tiempo sin estirarse más de la cuenta.

"Your Lie in April" es un anime que explora géneros como el drama, el romance y la comedia a lo largo de su trama (Foto: A-1 Pictures / Aniplex)

2. “Desaparecido”

“Desaparecido” (“Erased”) es un thriller que acompaña a Satoru Fujinuma, un mangaka frustrado que tiene la habilidad de retroceder unos minutos en el tiempo para evitar tragedias, hasta que un crimen en su presente lo obliga a regresar a su infancia para resolver una cadena de asesinatos.

Esta producción se compone de 12 episodios y adapta el manga “Boku dake ga inai machi”, con una temporada que va directo al misterio y a las revelaciones.

Es decir, funciona perfecto para quien quiere una historia de intriga, con mucha tensión y un rompecabezas que se arma capítulo a capítulo.

3. “Anohana: The Flower We Saw That Day”

“Anohana: The Flower We Saw That Day”, por su parte, es un anime sobre el duelo y la amistad que se centra en un grupo de amigos de infancia que se distanció tras una tragedia, hasta que el espíritu de una de las integrantes se aparece frente al protagonista y empuja a todos a enfrentar lo que dejaron pendiente.

Cabe resaltar que la serie se estrenó en el 2011 y se presenta con una temporada de 11 episodios en total.

De esta forma, es una buena opción para quienes buscan un drama emocional con toques sobrenaturales, centrado en los personajes y en cómo se repara una amistad rota.

4. “Lycoris Recoil”

“Lycoris Recoil” es una ficción que mezcla acción, comedia y ‘slice of life’ en un mundo donde unas agentes encubiertas llamadas Lycoris se encargan de mantener la paz, mientras todo parece tranquilo en la superficie.

La serie gira en torno a Chisato y Takina, dos chicas que terminan trabajando en una cafetería que sirve de fachada mientras enfrentan misiones y conflictos internos, a lo largo de 13 episodios.

Así, queda perfecta para maratón ligera si te gustan las dinámicas de compañerismo tipo “pareja dispareja”.

5. “Charlotte”

Cierro la lista con “Charlotte”, anime del 2015 producido por P.A. Works y Aniplex que se sitúa en un mundo donde un pequeño grupo de adolescentes desarrolla poderes especiales por un tiempo limitado.

En ese sentido, el show muestra cómo un chico llamado Yuu Otosaka se aprovecha de su habilidad para poseer temporalmente a otras personas... hasta que una estudiante lo obliga a unirse a un grupo muy especial.

De esta manera, sus 13 episodios resultan atractivos para quienes disfrutan de los poderes sobrenaturales en un entorno escolar, con giros dramáticos y un tono que se vuelve cada vez más intenso hacia el final.

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