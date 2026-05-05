Si disfrutaste de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” en Crunchyroll y te quedaste con ganas de más peleas épicas, protagonistas que no se rinden y esa mezcla perfecta entre acción y momentos que te rompen el corazón, te tengo buenas noticias. Y es que el catálogo de la plataforma está repleto de títulos shonen que comparten ese mismo ADN. Así, la búsqueda de ese próximo anime que te atrape igual que la historia de Tanjiro y Nezuko no tiene por qué ser complicada.

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Vale precisar que las historias shonen suelen centrarse en jóvenes que enfrentan desafíos cada vez más difíciles mientras persiguen un objetivo ambicioso: convertirse en el mejor guerrero, salvar el mundo, proteger a sus seres queridos o alcanzar un sueño aparentemente imposible.

De esta manera, sus narrativas suelen girar alrededor de valores como la amistad, el esfuerzo, la superación personal y la perseverancia ante la adversidad.

Y si bien los shonen más icónicos son “Demon Slayer”, “Dragon Ball”, “Naruto”, “One Piece”, “Bleach”, “My Hero Academia”, “Jujutsu Kaisen” y “Attack on Titan”, aquí te traigo 5 alternativas que deberías considerar sumar a tu próxima maratón.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Kimetsu no Yaiba”:

¿QUÉ ANIMES SHONEN PUEDES VER EN CRUNCHYROLL SI TE GUSTÓ DEMON SLAYER?

1. " Gintama "

Empiezo la lista con “Gintama”, una serie de comedia shonen ambientada en un Japón del período Edo invadido por alienígenas.

Aquí, Gintoki Sakata, un samurái vago y adicto a los dulces, protagoniza aventuras que van desde la parodia absurda hasta arcos dramáticos profundamente emotivos.

Así, es la opción perfecta para quienes buscan una mezcla única de humor, acción y momentos que te sacan lágrimas sin aviso.

2. " Dr. Stone "

“Dr. Stone”, por su parte, te lleva a un mundo postapocalíptico donde la humanidad fue petrificada durante milenios.

Allí, Senku Ishigami, un genio científico, despierta con la misión de reconstruir la civilización desde cero usando conocimiento y experimentos.

En ese sentido, la acción cede protagonismo al ingenio y la resolución de problemas.

3. " Mob Psycho 100 "

“Mob Psycho 100″ apuesta por un enfoque diferente, al centrarse en Shigeo Kageyama, un estudiante con poderes psíquicos que prefiere llevar una vida común y corriente.

Y, a lo largo de sus episodios, la serie combina batallas espectaculares con una reflexión constante sobre el crecimiento personal y el control emocional.

Por lo tanto, es perfecta para quienes disfrutaron del desarrollo de Tanjiro en “Demon Slayer” y buscan algo con más capas psicológicas.

4. “Dan Da Dan”

“Dan Da Dan” es otro título que está causando sensación entre sus espectadores.

La historia arranca cuando Momo Ayase y Ken Takakura (apodado Okarun) descubren que tanto los alienígenas como los fantasmas existen, desatando una cadena de eventos sobrenaturales repletos de acción frenética.

Cabe resaltar que la animación del estudio Science SARU le aporta un estilo visual fresco y experimental, diferente a lo que muchos están acostumbrados.

5. " Frieren: Tras finalizar el viaje "

“Frieren: Beyond Journey’s End” cierra la lista con una propuesta contemplativa que igual te va a enganchar.

Aquí, después de que el grupo de héroes derrota al Rey Demonio, la maga elfa Frieren inicia un viaje introspectivo para entender mejor a los humanos y el valor del tiempo.

De esta forma, el anime combina momentos de acción mágica con una narrativa pausada y emotiva que reflexiona sobre la amistad, la mortalidad y los recuerdos.

O sea, es la elección ideal si buscas algo que mantenga la profundidad emocional de “Demon Slayer”, explorando el duelo y las conexiones humanas desde otro ángulo.

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