Para alegría de los fans del mundo del anime, franquicias como “Bleach” y “Dragon Ball” se alistan para regresar a las pantallas. Y es que, en lo que resta del 2026, nos esperan nuevas tandas de producciones muy queridas... desde carreras imposibles en el desierto hasta remakes de batallas clásicas y temporadas que retoman historias que parecían en pausa. Así, ¿te gustaría saber qué viene, cuándo llega y qué tipo de experiencia ofrece cada título? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

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¿CUÁLES SON LOS GRANDES ANIMES QUE VUELVEN EN EL 2026?

1. “Bleach: Thousand-Year Blood War”

Empiezo la lista con el ‘cour 4′ de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, el cual se estrena en julio del 2026 y marca el cierre definitivo del arco de la guerra milenaria.

Este bloque de episodios, subtitulado “The Calamity (Kashintan)”, retoma los eventos tras el clímax del tercer ‘cour’ y lleva a Ichigo y compañía a sus enfrentamientos finales contra Yhwach y los Sternritter, con un guion supervisado por el propio mangaka Tite Kubo.

El anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" explora géneros como las aventuras, la acción y la fantasía a lo largo de su trama (Foto: Studio Pierrot)

La producción, por su parte, sigue a cargo de Studio Pierrot, con Tomohisa Taguchi en la dirección y un apartado visual que ya había sido elogiado por su uso de color y la actualización del diseño de personajes clásicos.

Entonces, para el espectador nuevo, la recomendación sigue siendo maratonear primero la serie original o, al menos, los arcos clave previos al de la guerra.

2. “Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure”

Entre los regresos más esperados, también se encuentra “Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure – 2nd STAGE", título de Netflix que tiene un estreno previsto para otoño del 2026 (entre septiembre y noviembre).

La segunda etapa arrancará justo donde quedó la “1st STAGE”, con Johnny Joestar y Gyro Zeppeli entrando en la zona del Devil’s Palm, así que conviene tener vista la primera entrega antes de que empiecen los nuevos capítulos.

3. “Dragon Ball Super: Beerus”

En el terreno de la nostalgia pura, destaca “Dragon Ball Super: Beerus”, un proyecto descrito como una versión remasterizada y reconstruida del arco inicial de “Dragon Ball Super”, con lanzamiento programado para otoño del 2026 (entre septiembre y noviembre).

La producción promete una animación pulida y escenas de combate redibujadas, con la intención de ofrecer una experiencia más placentera para quienes quieren revivir la llegada de Beerus y la transformación en Super Saiyan God.

4. “Naruto”

“Naruto”, por su parte, tendrá cuatro episodios especiales de aniversario ambientados en la etapa clásica del anime, centrados en el equipo 7 original, con una ventana de estreno hacia finales del 2026.

Estos capítulos funcionan como contenido extra para quienes ya conocen la historia base y sirven como excusa perfecta para volver a Konoha sin comprometerse con un ‘rewatch’ completo.

5. “Black Clover”

Cierro la lista con “Black Clover”, serie que prepara su temporada 2, la cual se lanzará en octubre del 2026 a través de Crunchyroll.

Este proyecto sigue bajo la supervisión de Studio Pierrot, así que el público puede esperar un estilo visual que respeta su habitual animación y sus intensas coreografías de combate.

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