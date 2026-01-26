En el 2026, no solo “Dragon Ball” vuelve a las pantallas. El calendario de lanzamiento también incluye el regreso de pesos pesados como “Naruto”, “Bleach” y “One Piece”: el ‘Big 4′ de la industria y de nuestra infancia. Así, en las siguientes líneas, te explico cómo será el retorno de cada una de estas famosas franquicias, en qué momento del año llegan y qué deberías ver antes para no perderte ningún guiño o referencia. ¡Presta atención y anda alistándote para tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que, el pasado domingo 25 de enero, se confirmaron dos proyectos de la icónica adaptación del manga de Akira Toriyama: “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” y “Dragon Ball Super: Beerus”.

El primero, todavía no tiene fecha de estreno confirmada; mientras que el segundo cuenta con un lanzamiento previsto para el otoño japonés (entre septiembre a noviembre) del 2026.

"Dragon Ball Super: Beerus" incluye animación de última generación con cortes nuevos y redibujados, un guion reconstruido para ser más fiel a los borradores originales de Akira Toriyama, y un doblaje y banda sonora totalmente renovados (Foto: Toei Animation)

Este se trata de una versión reconstruida de la primera gran saga de “Dragon Ball Super”, centrada en el dios de la destrucción.

Es decir, rehace el arco de Beerus con valores de producción mucho más altos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dragon Ball Super: Beerus”:

LOS OTROS ANIMES DE TU INFANCIA QUE REGRESAN EN EL 2026

1. “One Piece”

En el caso de “One Piece”, el 2026 no marca un regreso desde cero, dado que el anime lleva emitiéndose de forma casi ininterrumpida desde 1999.

Sin embargo, tras una importante pausa, arranca una etapa clave en la producción: el Elbaph Arc, parte central de la saga final.

Este arco llega a las pantallas el próximo 5 de abril del 2026, con la promesa de evitar rellenos extensos y ofrecer episodios mejor animados.

Así, si hoy estás lejos de ponerte al día, es preferible avanzar por sagas, apoyarte en resúmenes oficiales y llegar a la emisión de Elbaph con las tramas principales frescas.

2. “Naruto”

En el 2022, el sitio oficial de “Naruto” anunció 4 episodios especiales para celebrar el 20º aniversario del anime.

Para tristeza de sus fans, estos aplazaron su lanzamiento. Sin embargo, se habrían terminado de producir en el 2025 y se espera su estreno oficial para finales del 2026.

Cabe resaltar que estos capítulos se sitúan en la etapa clásica de la ficción y funcionan como una versión contemporánea de la historia original.

Entonces, el mejor camino para disfrutarlos es llegar habiendo visto, al menos, el tramo inicial de “Naruto” clásico, ya que muchos guiños estarían dirigidos a quienes recuerdan esos momentos.

3. “Bleach”

“Bleach: Thousand-Year Blood War” fue la serie que devolvió a Ichigo Kurosaki a la pantalla en el 2022, tras una década sin anime.

La adaptación del arco final del manga se dividió en cuatro partes, de las cuales ya se emitieron tres entre el 2022 y el 2024.

Y la última, titulada “The Calamity”, será la responsable de cerrar para siempre la historia principal.

Esta tiene como fecha de estreno previsto en julio del 2026, mes en el que podremos ver el ansiado enfrentamiento final entre Yhwach y nuestro protagonista.

Así, se adaptarán los capítulos 664 al 686 del manga, pero se incluirá material adicional respecto a la versión impresa para pulir el desenlace.

O sea, se espera corregir la sensación de “desenlace apresurado” que pudieron tener algunos lectores.

Y a ti, ¿cuál de estos regresos te emociona más?

