Si eres de los que reservaba sagradamente sus domingos para ver las nuevas aventuras de Luffy y los Sombreros de Paja, te advierto que debes prepararte. Y es que Toei Animation ha oficializado un drástico cambio en la producción de “One Piece”: tras el cierre del Arco de Egghead, el anime de Crunchyroll entrará en una pausa estratégica... hasta adaptar un modelo de temporadas. Entonces, ¿cuándo regresa la serie a las pantallas? Pues, te invito a averiguarlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que, desde 1999, la producción seguía una emisión continua semanal que, incluso, la obligaba a estirar escenas para no alcanzar al manga de Eiichiro Oda.

Así, la adaptación de un formato de temporadas implica:

Mayor calidad (el estudio lanzará un máximo de 26 episodios por año).

(el estudio lanzará un máximo de 26 episodios por año). Estar a la altura de la competencia (con los estándares de calidad de éxitos como “Demon Slayer” y “Jujutsu Kaisen”).

(con los estándares de calidad de éxitos como “Demon Slayer” y “Jujutsu Kaisen”). Mejor ritmo (cada capítulo adaptará la obra original con mayor fidelidad e impacto, eliminando el relleno innecesario).

Antes de continuar, mira el tráiler del Arco de Elbaph de “One Piece”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE” EN CRUNCHYROLL?

Tal como se anunció durante la Jump Festa 2026, el anime retomará su emisión el domingo 5 de abril del 2026 , fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

​Y sí, la historia nos sumergirá en el Arco de Elbaph, el cual muestra el desembarco de la tripulación en la legendaria tierra de los gigantes, un destino que Usopp había soñado visitar desde el Arco de Little Garden.

Esto implica que veremos a Luffy y compañía con atuendos de inspiración vikinga, inmersos en un entorno misterioso.

¿QUÉ PASARÁ CON “ONE PIECE” ENTRE ENERO Y MARZO DEL 2026?

Tal como te puedes imaginar, preparar el salto de calidad de la ficción toma tiempo y, por lo tanto, desde enero hasta marzo del 2026 no habrá nuevos episodios de “One Piece”.

Es decir, durante este periodo, el equipo de animadores podrá trabajar con suma dedicación en la estética de Elbaph, la cual promete ser la más ambiciosa—a nivel visual—en la historia del show.​

Mientras tanto, a los fans solo les queda tener paciencia... o quizá releer el manga o ponerse al día con las películas de la franquicia.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE”?

Más allá de los avances técnicos del anime, el portal CBR explica que el Arco de Elbaph también hará crecer al espectáculo en términos de narrativa y fantasía.

Y es que esta parte del relato integra elementos de la mitología nórdica, tales como:

Yggdrasil : la isla alberga el árbol gigante “Treasure Tree Adam”, un reflejo del árbol del mundo nórdico.

: la isla alberga el árbol gigante “Treasure Tree Adam”, un reflejo del árbol del mundo nórdico. El Dios Sol Nika: la conexión entre Luffy (Nika), el príncipe Loki y las antiguas escrituras de los gigantes expande el sistema de magia y política de la serie.

Y tú, ¿estás ansioso por lo que se viene?

La historia de "One Piece" se traslada a Elbaph, la nación de los guerreros gigantes, un reino inspirado fuertemente en la mitología nórdica y los vikingos (Foto: Toei Animation)