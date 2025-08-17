Tras concluir el flashback de Kuma, el anime “One Piece” finalmente regresó a la acción del presente en el Arco de Egghead. En este contexto, la adaptación de la obra de Eiichiro Oda ha lanzado los nuevos opening y ending que han capturado la atención de los fans. Así, el opening “Carmine” de Ellegarden no solo destaca por su melodía y su estilo visual, sino también porque está repleto de referencias (‘easter eggs’) a la historia.

Por supuesto, este opening funciona como una celebración de todo el viaje de “One Piece”, conectando elementos de los primeros episodios del anime de Crunchyroll con las revelaciones más recientes del manga.

De esta manera, queda claro que la producción está entrando en su tramo final, por lo que cada guiño cobra más importancia que nunca.

Antes de continuar, mira el nuevo opening del Arco de Egghead de “One Piece”:

Además, disfruta el nuevo ending del anime:

LOS EASTER EGGS DEL NUEVO OPENING DEL ARCO DE EGGHEAD DE “ONE PIECE”

De acuerdo con ComicBook, estos son los principales ‘easter eggs’ que incluye el nuevo opening del Arco de Egghead de “One Piece”. ¡Cuidado con los SPOILERS !

1. Las referencias nostálgicas

Aquellas que conmemoran los comienzos del anime y sus momentos más emblemáticos.

East Blue : aparecen personajes del arco inicial, como Makino (la tabernera que cuidó a Luffy de niño), los Piratas de Usopp y el barco Going Merry .

: aparecen personajes del arco inicial, como (la tabernera que cuidó a Luffy de niño), los y el barco . Los primeros pasos : se ve a Luffy zarpando por primera vez, alzando los brazos al viento y a la tripulación declarando sus sueños sobre un barril.

: se ve a zarpando por primera vez, alzando los brazos al viento y a la tripulación declarando sus sueños sobre un barril. El encuentro con Blackbeard: se recuerda a Blackbeard y su primer choque con Luffy.

se recuerda a Blackbeard y su primer choque con Luffy. Otros flashbacks: se aprecian escenas como la ejecución de Roger (el Rey de los Piratas) y la aparición de Dragon en Logue Town.

2. Personajes claves

El opening muestra caras conocidas que son muy importantes en la historia.

Sabo , el hermano de Luffy, quien aparece junto a miembros de la Armada Revolucionaria.

, el hermano de Luffy, quien aparece junto a miembros de la Armada Revolucionaria. Vivi , la princesa de Alabasta, también se luce en el clip.

, la princesa de Alabasta, también se luce en el clip. Personajes como Bonney, los Minks de la isla Zou y otros supervivientes de islas lejanas.

Nefertari Vivi se luce en el nuevo opening del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

3. La reacción mundial a Vegapunk

Se ilustra el impacto global del discurso de Vegapunk.

Fuerzas armadas: Koby al frente de la unidad SWORD de la Marina (con X Drake, ex pirata convertido en agente).

al frente de la unidad SWORD de la (con X Drake, ex pirata convertido en agente). Medios y élites: Big News Morgans (un gigante reportero), periodistas del World Economic Journal y nobles de Mariejois atentos a la transmisión.

(un gigante reportero), periodistas del y nobles de Mariejois atentos a la transmisión. Pueblos y ciudades: habitantes de Mock Town, Totto Land, Dressrosa y más reaccionan asombrados.

4. Algunas revelaciones del futuro

El opening deja algunas pistas sobre eventos críticos que están por desarrollarse en el anime.

Joyboy y Emet: la misteriosa figura junto al gigante mecánico no es Luffy, sino Joyboy, un personaje legendario del pasado.

la misteriosa figura junto al gigante mecánico no es Luffy, sino Joyboy, un personaje legendario del pasado. Gigantes en combate: Dorry y Brogy (gigantes aliados) arriban a Egghead y se enfrentan a los Cinco Ancianos con formas especiales ( Hoki , Istumad ).

y (gigantes aliados) arriban a Egghead y se enfrentan a los Cinco Ancianos con formas especiales ( , ). Mundo sumergido: se sugiere la existencia de un reino oculto bajo el mar.

se sugiere la existencia de un reino oculto bajo el mar. Emet activado: el Iron Giant aparece con los ojos brillando, listo para la acción.

5. Detalles artísticos

Finalmente, se ofrecen algunos toques visuales que realzan la narrativa y el estilo del opening.

Posters recortados y acuarela: la transición de los carteles rasgados de Luffy y Blackbeard junto a la imagen de Shirahoshi (la princesa sirena), así como flashbacks con estilo tipo acuarela.

la transición de los carteles rasgados de y junto a la imagen de (la princesa sirena), así como flashbacks con estilo tipo acuarela. Monitores y líneas planas: la aparición de pantallas con la señal vital de Vegapunk sugiere su “muerte” inminente.

la aparición de pantallas con la señal vital de sugiere su “muerte” inminente. Ubicaciones breves: vistas rápidas de islas como Karakuri, Sabaody y la antigua Ohara.

Sabaody hace una aparición fugaz en el nuevo opening del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

