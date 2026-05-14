WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares desde el 31 de mayo de 2026. | Crédito: WhatsApp
WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares desde el 31 de mayo de 2026. | Crédito: WhatsApp
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

A partir del 31 de mayo de 2026, eliminará nuevamente varios modelos de su lista de dispositivos compatibles. La aplicación de mensajería de Meta realiza estas actualizaciones periódicamente con el fin de garantizar que sus funciones, medidas de seguridad y nuevas herramientas funcionen correctamente en los teléfonos que siguen en uso. Cuando un equipo queda desactualizado en términos de hardware o sistema operativo, continuar ofreciendo soporte dentro de la plataforma se vuelve cada vez más complicado.

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En su , WhatsApp señala que los usuarios son notificados con anticipación antes de que su sistema operativo deje de recibir soporte. Estas alertas aparecen en varias ocasiones para sugerir la actualización del software, ya sea desde la opción “Acerca del dispositivo” en Android o “Información” en los dispositivos de Apple. Cuando el teléfono ya no admite nuevas versiones del sistema, pasa automáticamente a formar parte de los equipos afectados.

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La aplicación funciona en dispositivos con Android 5.0 o versiones posteriores, además de aquellos que puedan recibir mensajes SMS o hacer llamadas. Si tienes un iPhone, necesitas al menos iOS 15.1 o una versión más reciente para usar la app.

Apple

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
El iPhone 6 Plus ya no podrá ejecutar WhatsApp, incluso si intenta actualizar el sistema. | Crédito: Apple "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
El iPhone 6 Plus ya no podrá ejecutar WhatsApp, incluso si intenta actualizar el sistema. | Crédito: Apple "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Samsung

  • Galaxy S3
  • Galaxy Note 2
  • Galaxy S4 Mini

LG

  • LG Optimus G
  • Nexus 4

Motorola

  • Moto G (primera generación)

Sony

  • Xperia Z
El Sony Xperia Z también quedará sin acceso a WhatsApp por no cumplir con las versiones mínimas requeridas. | Crédito: AFP
El Sony Xperia Z también quedará sin acceso a WhatsApp por no cumplir con las versiones mínimas requeridas. | Crédito: AFP

Qué pasará si tu teléfono está en la lista

Si tu dispositivo aparece en este listado, lo ideal es migrar a un modelo más reciente que pueda recibir actualizaciones constantes y ejecutar la app sin limitaciones. Cuando un equipo queda fuera de soporte, WhatsApp empieza a mostrar señales claras: lentitud, cierres inesperados, errores al cargar chats y, lo más preocupante, un aumento en la vulnerabilidad frente a software malicioso.

Si cambiar de teléfono no es una opción inmediata, todavía puedes usar WhatsApp Web o la versión de escritorio, siempre que tu cuenta siga activa en un dispositivo compatible. Una vez que el teléfono deje definitivamente de ser apto, estas alternativas también dejarán de funcionar.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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