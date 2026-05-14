A partir del 31 de mayo de 2026, WhatsApp eliminará nuevamente varios modelos de su lista de dispositivos compatibles. La aplicación de mensajería de Meta realiza estas actualizaciones periódicamente con el fin de garantizar que sus funciones, medidas de seguridad y nuevas herramientas funcionen correctamente en los teléfonos que siguen en uso. Cuando un equipo queda desactualizado en términos de hardware o sistema operativo, continuar ofreciendo soporte dentro de la plataforma se vuelve cada vez más complicado.

En su Centro de Ayuda, WhatsApp señala que los usuarios son notificados con anticipación antes de que su sistema operativo deje de recibir soporte. Estas alertas aparecen en varias ocasiones para sugerir la actualización del software, ya sea desde la opción “Acerca del dispositivo” en Android o “Información” en los dispositivos de Apple. Cuando el teléfono ya no admite nuevas versiones del sistema, pasa automáticamente a formar parte de los equipos afectados.

Celulares que pierden compatibilidad con WhatsApp en mayo de 2025

La aplicación funciona en dispositivos con Android 5.0 o versiones posteriores, además de aquellos que puedan recibir mensajes SMS o hacer llamadas. Si tienes un iPhone, necesitas al menos iOS 15.1 o una versión más reciente para usar la app.

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

El iPhone 6 Plus ya no podrá ejecutar WhatsApp, incluso si intenta actualizar el sistema. | Crédito: Apple "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy S4 Mini

LG

LG Optimus G

Nexus 4

Motorola

Moto G (primera generación)

Sony

Xperia Z

El Sony Xperia Z también quedará sin acceso a WhatsApp por no cumplir con las versiones mínimas requeridas. | Crédito: AFP

Qué pasará si tu teléfono está en la lista

Si tu dispositivo aparece en este listado, lo ideal es migrar a un modelo más reciente que pueda recibir actualizaciones constantes y ejecutar la app sin limitaciones. Cuando un equipo queda fuera de soporte, WhatsApp empieza a mostrar señales claras: lentitud, cierres inesperados, errores al cargar chats y, lo más preocupante, un aumento en la vulnerabilidad frente a software malicioso.

Si cambiar de teléfono no es una opción inmediata, todavía puedes usar WhatsApp Web o la versión de escritorio, siempre que tu cuenta siga activa en un dispositivo compatible. Una vez que el teléfono deje definitivamente de ser apto, estas alternativas también dejarán de funcionar.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí