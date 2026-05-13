WhatsApp quiere cambiar la manera en la que las personas interactúan con la inteligencia artificial dentro de sus chats. La aplicación anunció oficialmente el lanzamiento de un nuevo “chat incógnito” para Meta AI, una función que promete conversaciones completamente privadas y temporales, incluso frente a la propia compañía. Con esta herramienta, los usuarios podrán hacer preguntas, pedir recomendaciones o conversar con la IA sin que los mensajes queden guardados en servidores ni puedan ser leídos por Meta. La novedad comenzará a implementarse tanto en WhatsApp como en la aplicación independiente de Meta AI y apunta a convertirse en una de las mayores apuestas de privacidad dentro del mundo de la inteligencia artificial.

Meta AI es el asistente impulsado por inteligencia artificial que aparece en WhatsApp mediante el icono azul ubicado en la esquina inferior derecha de la aplicación. Similar a herramientas como OpenAI ChatGPT o Google Gemini, este sistema permite hacer preguntas, resolver dudas y obtener respuestas más avanzadas que las de un buscador tradicional.

Sin embargo, uno de los principales temores alrededor de este tipo de herramientas es el uso de los datos personales. Generalmente, las conversaciones con asistentes de IA pueden ser utilizadas para entrenar modelos y mejorar sus respuestas, algo que hace que muchas personas eviten compartir información sensible o privada.

Con esta función, WhatsApp promete que ni siquiera Meta podrá leer las conversaciones con la IA. | Crédito: Facebook/Mark Zuckerberg

¿Qué es el nuevo chat incógnito de Meta AI?

La nueva función presentada por WhatsApp funcionará como una sesión privada dentro de Meta AI. Según explicó la compañía, las conversaciones estarán cifradas y no serán compartidas con Meta, lo que significa que ni siquiera la empresa podrá acceder al contenido de los chats.

Mark Zuckerberg señaló que este sistema utiliza un “Trusted Execution Environment”, un entorno seguro donde los mensajes son procesados sin que puedan ser vistos por Meta o WhatsApp. Además, aseguró que se trata del “primer gran producto de IA” donde no se guarda un historial de conversaciones en servidores.

Otro detalle importante es que las conversaciones desaparecerán automáticamente cuando el usuario salga de la sesión. De esta manera, los mensajes no quedarán almacenados ni podrán recuperarse fácilmente incluso si alguien accede al dispositivo.

Así funcionará en WhatsApp el chat incógnito con Meta AI

Al abrir un chat incógnito con Meta AI, aparecerá un icono de candado en la parte superior de la conversación. Junto a él, WhatsApp mostrará un mensaje indicando que solo el usuario puede ver el contenido del chat.

La compañía también incluirá un enlace explicativo para que las personas entiendan cómo funciona esta nueva herramienta y qué nivel de protección ofrece.

Además, Meta adelantó que en los próximos meses lanzará otra función llamada “chat paralelo protegido”. Esto permitirá usar Meta AI dentro de conversaciones normales sin comprometer la privacidad de los mensajes.

WhatsApp comenzará a implementar el chat incógnito con Meta AI para todos los usuarios en los próximos meses. | Crédito: Meta AI

¿Desde cuándo estará disponible el chat de incógnito con Meta AI?

Meta confirmó que el despliegue del chat incógnito ya comenzó de manera gradual y que llegará a todos los usuarios durante los próximos meses. La función estará disponible tanto en WhatsApp como en la app independiente de Meta AI.

Con este lanzamiento, WhatsApp busca reforzar su apuesta por la privacidad en un momento en el que el uso de inteligencia artificial genera cada vez más dudas sobre el manejo de información personal.

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