WhatsApp Web está a punto de dar un giro importante en su apariencia con una actualización que muchos usuarios venían esperando. Meta ya trabaja en una función que permitirá personalizar los chats directamente desde el navegador, incorporando temas con distintos colores y estilos visuales. Esta novedad no solo busca hacer más atractiva la experiencia, sino también más práctica, permitiendo distinguir conversaciones de forma rápida y adaptarlas al gusto de cada usuario, algo que hasta ahora era bastante limitado en la versión web.

Según WABetaInfo, la plataforma está desarrollando la llegada de los temas de chat a WhatsApp Web, una función que ya ha comenzado a probarse en dispositivos móviles. La idea es trasladar esa misma experiencia de personalización al navegador, permitiendo elegir colores y fondos para cada conversación de manera sencilla.

Una experiencia más personalizada en todos los dispositivos

Los temas de chat ya han demostrado ser una mejora significativa en iOS y Android, donde permiten modificar el aspecto de las conversaciones con distintos colores y fondos. Esta función no solo aporta un toque estético, sino que también mejora la usabilidad, ya que facilita identificar cada chat de forma visual. Ahora, todo apunta a que WhatsApp busca unificar esta experiencia en todas sus plataformas, incluyendo la versión web.

Hasta ahora, las opciones de personalización en WhatsApp Web eran bastante básicas. Los usuarios podían cambiar el fondo de pantalla e incluso añadir algunos diseños, pero no existía una verdadera personalización de la interfaz. Con esta actualización, eso cambiará por completo.

WhatsApp Web incorporará nuevos temas que permitirán personalizar cada conversación. | Crédito: Gabby Jones/Bloomberg / Gabby Jones

Cómo funcionarán los nuevos temas en WhatsApp Web

La nueva función introducirá temas predefinidos que permitirán modificar tanto el color de las burbujas de mensajes como el fondo del chat. Estos elementos se ajustarán de manera coordinada para ofrecer una experiencia visual más armoniosa.

Además, los usuarios podrán seleccionar su tema favorito desde la configuración de la página, lo que hará que el proceso sea rápido y accesible. Esto permitirá que cada persona adapte la interfaz según sus preferencias, ya sea buscando comodidad visual o simplemente un estilo más atractivo.

Personalización por chat

Uno de los cambios más interesantes es la posibilidad de personalizar cada conversación de forma independiente. Esto significa que no solo habrá un tema global, sino que cada chat podrá tener su propio diseño.

Por ejemplo, un usuario podría elegir un tema más sobrio para conversaciones laborales y uno más llamativo para grupos de amigos. Esta función facilitará identificar chats de un vistazo y añadirá un nivel extra de personalización que muchos usuarios valoran.

WhatsApp está desarrollando una función que permitirá a los usuarios elegir un tema de chat predeterminado en la versión web. | Crédito: WABetaInfo

Hasta 49 opciones de color para elegir

Meta está explorando una amplia variedad de temas, con un total de 49 opciones disponibles, incluyendo el diseño predeterminado. Estas variantes no solo cambian el color principal, sino también sus tonalidades e intensidad.

Esto permitirá elegir entre diferentes matices de un mismo color, ofreciendo mayor precisión en la personalización. Por ejemplo, habrá varias versiones de azul con ligeras diferencias, lo que permitirá encontrar exactamente el estilo que mejor se adapte a cada usuario.

Privacidad garantizada en la personalización

Un punto clave de esta función es que los temas de chat serán completamente privados. Es decir, los cambios que realice un usuario solo serán visibles en su propia interfaz y no afectarán a otros participantes de la conversación.

Esto asegura que la personalización siga siendo una preferencia individual, sin alterar la experiencia de los demás, a diferencia de otras plataformas donde los cambios pueden ser visibles para todos.

Por ahora, esta función se encuentra en desarrollo y será lanzada en una futura actualización. Meta continúa afinando los detalles antes de llevarla a los usuarios, comenzando probablemente con pruebas beta.

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