Tomar buenas fotos durante un concierto, una obra de teatro o un musical puede ser complicado. La distancia respecto al escenario, el movimiento de los artistas y los cambios constantes de iluminación pueden hacer que una imagen salga borrosa o pierda detalle. Sin embargo, algunos ajustes del celular pueden ayudarte a conseguir mejores resultados. No necesitas estar en primera fila para capturar una buena fotografía. Conocer las funciones de la cámara de tu smartphone y saber cuándo utilizarlas pueden marcar la diferencia.

¿Cómo tomar fotos nítidas desde lejos?

Cuando estás lejos del escenario, una de las primeras opciones suele ser aumentar el zoom. Sin embargo, utilizarlo demasiado puede hacer que la fotografía pierda calidad.

Si tu celular cuenta con un telefoto, aprovéchalo para acercarte a los artistas sin depender únicamente del zoom digital. Por ejemplo, el Xiaomi 17T incorpora un telefoto periscópico de 50 MP con zoom óptico de 5x, que permite obtener un encuadre más cercano incluso desde cierta distancia.

Tip: prueba diferentes niveles de zoom y no lleves la ampliación al máximo si no es necesario. También puedes hacer fotografías más abiertas para incluir parte del escenario.

El Xiaomi 17T ofrece herramientas para fotografiar escenarios desde lejos. | Crédito: Xiaomi

¿Cómo evitar que las fotos salgan movidas?

Los artistas están en constante movimiento, especialmente durante una presentación musical. Bailes, saltos y desplazamientos pueden hacer que una fotografía salga borrosa.

Si tu smartphone dispone de captura de movimiento, actívala para facilitar el enfoque sobre sujetos que se desplazan. En el Xiaomi 17T, esta función puede resultar útil para capturar momentos rápidos sin perder el foco en los protagonistas.

También puedes realizar varias fotografías de una misma escena y elegir posteriormente la que tenga mayor nitidez.

Tip: sujeta el celular con ambas manos y anticipa el movimiento del artista antes de presionar el botón de captura.

Foto tomada con el Xiaomi 17T durante la obra teatral Mamma Mia! en el Teatro Peruano Japonés. | Crédito: Oscar Guerrero / Mag

¿Para qué sirve el modo escenario?

La iluminación es otro de los grandes desafíos al fotografiar un espectáculo. Los reflectores pueden cambiar de intensidad y color constantemente, mientras algunas zonas del escenario permanecen completamente oscuras.

En estos casos, puedes aprovechar el modo escenario del Xiaomi 17T, una función pensada para este tipo de situaciones y que ayuda a adaptar la captura a las condiciones de una presentación.

Si tu celular tiene un modo similar, vale la pena probarlo antes de que comience el espectáculo para familiarizarte con sus resultados.

Tip: aprovecha los momentos en que los reflectores iluminan directamente a los artistas para conseguir imágenes con mayor detalle.

Fotos tomadas con el Xiaomi 17T durante la obra teatral Mamma Mia! en el Teatro Peruano Japonés. | Crédito: Oscar Guerrero / Mag

¿Cómo aprovechar las luces del escenario?

No siempre es necesario intentar iluminar toda la escena. Los reflectores ya están diseñados para destacar a determinados artistas o zonas del escenario.

Cuando una luz ilumine al protagonista, toca sobre él en la pantalla para indicarle a la cámara qué elemento quieres priorizar. También puedes esperar unos segundos si la iluminación cambia y volver a capturar cuando el artista esté mejor iluminado.

Tip: evita fotografiar justo durante un cambio de luces. Esperar un instante puede ayudarte a conseguir una exposición más equilibrada.

¿Qué zoom usar en un concierto o espectáculo?

El nivel de zoom dependerá de la distancia y del tipo de fotografía que quieras conseguir. Para un retrato del artista puedes acercarte más, mientras que para mostrar una coreografía o varios personajes conviene utilizar un encuadre más amplio.

En el caso del Xiaomi 17T, el telefoto Leica 5x ofrece una opción para acercarse a la acción sin necesidad de estar cerca del escenario.

Tip: combina primeros planos con fotografías más abiertas. De esta manera podrás mostrar tanto los detalles de los artistas como el ambiente del espectáculo.

Fotos tomadas con el Xiaomi 17T durante la obra teatral Mamma Mia! en el Teatro Peruano Japonés. | Crédito: Oscar Guerrero / Mag

¿Es mejor tomar fotos o grabar video?

Depende del momento que quieras conservar. Una fotografía puede funcionar mejor para una pose o expresión concreta, mientras que el video resulta más apropiado cuando el movimiento es parte importante de la escena.

Lo recomendable es combinar ambos formatos y reservar cada uno para momentos específicos.

Además, antes de comenzar, limpia los lentes del celular, revisa que tengas suficiente batería y libera espacio de almacenamiento si vas a grabar.

Conocer las funciones de la cámara de tu smartphone puede ayudarte a aprovechar mejor un concierto, musical u obra de teatro. El zoom, la captura de movimiento y los modos específicos para escenarios son algunas herramientas que pueden marcar la diferencia cuando estás lejos del escenario.