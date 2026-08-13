Escribir mensajes, responder correos electrónicos o publicar en redes sociales son actividades cada vez más habituales que la mayoría hacemos desde el celular; sin embargo, muchos usuarios de iPhone desconocen que el teclado de Apple incluye varios atajos que pueden hacer estas tareas mucho más rápidas y sencillas.

Algunas de estas funciones están escondidas entre las configuraciones del sistema y suelen pasar desapercibidas. Por eso, conocerlas puede ser especialmente útil para quienes escriben textos largos o editan constantemente mensajes desde su teléfono.

Escribe deslizando el dedo

Una de las opciones más prácticas es QuickPath, una función que permite escribir palabras sin tener que tocar cada letra por separado.

Para activarla, debes entrar en Configuración > General > Teclado y habilitar la opción Deslizar para escribir.

Una vez activada, toca la primera letra de una palabra y, sin levantar el dedo, deslízalo por las siguientes letras hasta completarla. Por ejemplo, para escribir “yellow”, comienza en la Y y mueve el dedo por E, L, L, O y W. Al terminar, simplemente levanta el dedo.

Además, si presionas eliminar inmediatamente después, se borrará la palabra completa escrita mediante este método.

QuickPath permite escribir palabras deslizando el dedo por las letras sin levantarlo de la pantalla. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Convierte el teclado en un trackpad

Otra función muy útil aparece cuando necesitas corregir una palabra o mover el cursor dentro de un párrafo. Para hacerlo, mantén presionada la barra espaciadora hasta que las letras del teclado desaparezcan.

Entonces podrás deslizar el dedo por la pantalla y mover el cursor con precisión, como si estuvieras utilizando un trackpad.

Esta herramienta resulta especialmente práctica cuando necesitas colocar el cursor en medio de una oración o corregir un fragmento específico de un mensaje largo, ya que evita tener que tocar exactamente sobre la pequeña zona donde quieres hacer la modificación.

Copia y pega con gestos

El iPhone también ofrece diferentes formas de seleccionar texto. Puedes tocar dos veces una palabra para resaltarla o hacerlo tres veces para seleccionar un párrafo completo. Para tener mayor precisión, puedes mantener presionada la barra espaciadora y mover el dedo por el teclado para controlar el cursor.

Después de seleccionar el contenido, puedes utilizar las opciones que aparecen en pantalla para copiarlo y pegarlo. Asimismo, existen gestos con tres dedos: cerrar los dedos sobre la selección permite copiarla, mientras que abrirlos sobre otro lugar sirve para pegarla. Estos movimientos incluso pueden utilizarse con fotografías.

Existen gestos con tres dedos que permiten copiar y pegar texto, aunque su funcionamiento puede variar según la aplicación. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cabe agregar que no todos los gestos funcionan exactamente igual en cada aplicación. Algunas opciones pueden permitir seleccionar texto pero no deseleccionarlo, especialmente en aplicaciones de mensajería como iMessage o WhatsApp.

Además, durante las pruebas, algunos de estos atajos no funcionaron perfectamente con fragmentos cortos de mensajes, por lo que podrían resultar más cómodos en dispositivos con pantallas grandes, como un iPad.

Más trucos ocultos para exprimir tu iPhone al máximo