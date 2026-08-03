Después de casi dos décadas de perder protagonismo frente a otras plataformas, Myspace busca escribir un nuevo capítulo en su historia. Los actuales propietarios de la red social confirmaron que trabajan en un relanzamiento con el objetivo de competir nuevamente en un mercado dominado por gigantes como Facebook e Instagram.

Los hermanos Tim y Chris Vanderhook, propietarios de la plataforma, anunciaron que están desarrollando una nueva versión de Myspace con una propuesta diferente a la de las redes sociales actuales. Según explicaron, la intención es crear un espacio que no dependa tanto de los algoritmos ni esté diseñado para mantener a los usuarios desplazándose sin fin por el contenido.

Fox Business informa que, en el documental Myspace, ambos revelaron que ya habían intentado transformar la plataforma en el pasado; sin embargo, ese proyecto no obtuvo los resultados esperados.

“Realmente intentamos modernizarla, pero en ese momento era una empresa diferente. Ya no era el mismo Myspace”, explicó Tim.

Chris también recordó las dificultades que enfrentaron cuando tomaron el control de la compañía.

“Para ese momento, ya habían pasado por otros cuatro equipos de gestión y directores ejecutivos. Nosotros íbamos a ser los quintos, y creo que muchas personas simplemente ya estaban cansadas”, indicó.

No hay fecha de lanzamiento, pero el proyecto sigue adelante

Aunque los propietarios confirmaron que el relanzamiento está en marcha, todavía no existe una fecha oficial para su presentación.

Aun así, Tim Vanderhook dejó claro que no piensan abandonar la idea si el primer intento no tiene éxito: “Y si ese no funciona, lo intentaremos otra vez.”

El nuevo proyecto no contará con la participación de Tom Anderson, cofundador de Myspace y recordado por ser el famoso “primer amigo” de todos los usuarios al crear una cuenta.

Anderson vendió la compañía en 2005 y no está previsto que forme parte de esta nueva etapa de la plataforma.

La red social fue una de las más populares del mundo antes de ser superada por Facebook. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

De líder mundial a quedar detrás de Facebook

Myspace nació en 2003 y rápidamente se convirtió en una de las redes sociales más populares del mundo. Su éxito se debió a funciones como los perfiles personalizables, la integración con música y la recordada lista de “Top Friends”, elementos que marcaron a toda una generación de usuarios.

Entre 2005 y 2008, Myspace fue la red social con mayor cantidad de usuarios; no obstante, durante ese período Facebook comenzó a crecer con rapidez hasta superarla en tráfico global y, en 2009, también en número de visitantes únicos en Estados Unidos, el mercado más importante para Myspace.

Desde entonces, siempre según el medio citado, Facebook mantuvo un crecimiento constante mientras Myspace sufrió una salida masiva de usuarios que terminó por reducir drásticamente su popularidad.

Aunque la plataforma sigue disponible en internet, está muy lejos de la influencia que tuvo en sus mejores años.

¿Por qué Myspace perdió tanta popularidad?

La caída de Myspace se aceleró tras su adquisición por News Corporation en 2005. La plataforma se volvió lenta y sufrió de un exceso de publicidad intrusiva que afectó la experiencia del usuario, mientras que Facebook comenzó a ganar terreno gracias a una interfaz más limpia, una mejor protección de la privacidad y una propuesta de red social basada en la identidad real en lugar de perfiles personalizables y recargados.

La incapacidad de la empresa para innovar frente a la creciente competencia terminó dañando su popularidad. A medida que los usuarios migraron hacia Facebook por su facilidad de uso y mayor conectividad, Myspace perdió su atractivo y pasó de ser el sitio más visitado del mundo a convertirse en una plataforma de nicho centrada exclusivamente en la música.