WhatsApp está a punto de incorporar una de las funciones más esperadas por sus usuarios: los nombres de usuario. Esta novedad permitirá que las personas puedan iniciar conversaciones sin necesidad de compartir su número de teléfono, lo que representa un importante avance en materia de privacidad. Aunque la herramienta todavía no está disponible para todos, Meta ya comenzó a habilitar la reserva de identificadores de forma gradual. Si la opción ya aparece en tu cuenta, puedes apartar tu nombre antes del lanzamiento oficial, aunque hay algunos detalles que conviene conocer para evitar sorpresas.

¿Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp?

Si la función ya fue activada en tu cuenta, el proceso es bastante sencillo. Solo debes seguir esta ruta dentro de la aplicación:

Paso Qué hacer 1 Abre WhatsApp. 2 Entra en la pestaña “Tú” (iPhone) o en tu perfil (Android, según la versión). 3 Pulsa “Cuenta”. 4 Selecciona “Nombre de usuario”. 5 Presiona “Crear nombre de usuario”. 6 Escribe el identificador que deseas reservar. 7 Si está disponible, confirma la reserva.

Al ingresar a esta sección, WhatsApp informa que los nombres de usuario “estarán disponibles pronto”. Es decir, por ahora la plataforma únicamente permite reservar el identificador antes de que la función llegue a todos los usuarios.

Si la función ya está disponible, WhatsApp te permite apartar tu nombre de usuario en pocos pasos. | Crédito: Captura de pantalla

No todos los nombres estarán disponibles

Uno de los primeros obstáculos que pueden encontrar los usuarios es que su nombre favorito ya no esté libre.

Por ejemplo, al intentar registrar un nombre propio muy común, WhatsApp puede mostrar un mensaje indicando que ese identificador solo está disponible para WhatsApp Business. En otros casos, simplemente aparecerá el aviso de que el nombre de usuario ya fue tomado.

Esto significa que los nombres más simples o populares probablemente sean los primeros en agotarse, por lo que muchas personas tendrán que optar por agregar iniciales, números u otras combinaciones.

¿Qué ocurre después de reservarlo?

Una vez confirmado el identificador, WhatsApp muestra el mensaje “Nombre de usuario reservado”.

Sin embargo, el proceso no termina ahí. La aplicación también permite configurar quién podrá encontrarte utilizando ese nombre de usuario.

Actualmente existen dos opciones:

Todos: cualquier persona que conozca tu nombre de usuario podrá iniciar una conversación contigo.

cualquier persona que conozca tu nombre de usuario podrá iniciar una conversación contigo. Personas que conocen mi clave: solo quienes tengan tanto tu nombre de usuario como una clave generada por WhatsApp podrán escribirte por primera vez.

Un detalle que muchos pueden pasar por alto

Si decides utilizar la opción “Personas que conocen mi clave”, hay un paso adicional que resulta fundamental.

No basta con visualizar la clave generada por la aplicación. Para que la configuración quede realmente activada es necesario pulsar el botón Guardar clave. Si simplemente sales de esa pantalla, WhatsApp mantiene la configuración anterior y cualquier persona podrá seguir contactándote mediante tu nombre de usuario.

¿Qué hacer si la opción todavía no aparece?

Meta está realizando un despliegue gradual de esta función, por lo que no todos los usuarios la recibirán al mismo tiempo.

Si todavía no encuentras la opción Nombre de usuario, lo más recomendable es:

Actualizar WhatsApp a la última versión disponible.

Revisar nuevamente la aplicación durante los próximos días.

Esperar a que Meta habilite la función en tu cuenta.

La ausencia de la opción no significa que exista algún problema con el teléfono o con la cuenta.

Empresas y figuras públicas tendrán prioridad en algunos nombres

Meta también confirmó que determinados nombres estarán protegidos.

Las pequeñas empresas y organizaciones podrán reclamar nombres que ya utilizan en Instagram o Facebook para mantener una identidad consistente dentro del ecosistema de Meta. Además, la compañía reservará identificadores correspondientes a figuras públicas con el objetivo de evitar suplantaciones o registros oportunistas.

WhatsApp implementará esta novedad de forma gradual en dispositivos Android y iPhone. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Una función pensada para proteger la privacidad

El principal objetivo de los nombres de usuario es ofrecer una nueva forma de contactar con otras personas sin necesidad de revelar el número telefónico. Esto resulta especialmente útil al conversar con desconocidos, clientes, vendedores o integrantes de grupos donde no se desea compartir información personal.

Aunque la reserva apenas toma unos minutos cuando la función está disponible, conviene actuar con rapidez si deseas obtener un nombre sencillo, ya que la demanda podría ser alta una vez que el despliegue llegue a todos los usuarios. Además, revisar la configuración de privacidad y guardar correctamente la clave de acceso puede marcar la diferencia para mantener un mayor control sobre quién puede encontrarte mediante tu nuevo nombre de usuario.

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