Si eres de los que espera a que el celular se apague por completo antes de conectarlo al cargador, es probable que hayas escuchado el consejo de que esa práctica ayuda a “calibrar” la batería o prolongar su vida útil. Sin embargo, los expertos aseguran que esa recomendación quedó en el pasado y ya no aplica para la mayoría de los teléfonos actuales. Los celulares modernos utilizan baterías de iones de litio, una tecnología diseñada para funcionar de manera distinta a las antiguas baterías recargables. De hecho, permitir que la carga llegue con frecuencia al 0% puede generar un mayor desgaste con el paso del tiempo y reducir la capacidad de la batería.

¿Qué ocurre cuando la batería del celular llega al 0%?

Aunque el indicador del teléfono marque 0%, en realidad la batería conserva una pequeña reserva de energía. Los fabricantes incorporan este margen de seguridad para evitar que la batería se descargue por completo, ya que una descarga profunda puede afectar su rendimiento y dificultar su recarga.

Según la Battery University, las baterías de iones de litio sufren más estrés cuando permanecen completamente cargadas o cuando se descargan demasiado. Por ello, recomiendan evitar ambos extremos siempre que sea posible.

Cargar los celulares antes de que se apaguen puede ayudar a prolongar la vida útil de la batería. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Lo que recomiendan los expertos

Las recomendaciones más comunes de fabricantes y especialistas son las siguientes:

Recomendación ¿Por qué es importante? Evita que la batería llegue al 0% con frecuencia. Reduce el estrés sobre las celdas de la batería. Carga el celular cuando esté entre el 20% y el 30%. Ayuda a prolongar la vida útil de la batería. Si es posible, desconéctalo antes de llegar al 100% constantemente. Mantener la batería durante mucho tiempo al 100% también acelera el desgaste. Evita temperaturas extremas. El calor excesivo es uno de los principales enemigos de las baterías de litio. Utiliza cargadores de buena calidad. Ayudan a mantener una carga estable y segura.

¿Entonces nunca debes dejar que llegue al 0%?

No necesariamente. Los expertos coinciden en que una descarga completa ocasional no dañará de inmediato el celular. El problema aparece cuando esta práctica se convierte en un hábito diario.

Apple explica que las baterías de iones de litio funcionan mejor cuando se realizan cargas parciales en lugar de esperar siempre a que se descarguen por completo. La empresa también señala que este tipo de baterías tiene un número limitado de ciclos de carga y que ciertos hábitos pueden ayudar a conservar su capacidad durante más tiempo.

Por su parte, Samsung recomienda evitar que la batería permanezca descargada durante períodos prolongados y aconseja mantener el software actualizado para optimizar la gestión energética del dispositivo.

Evitar el calor excesivo es una de las mejores formas de proteger la batería de tu celular. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cuál es el rango ideal de carga?

No existe un porcentaje mágico, pero la mayoría de los especialistas coincide en que mantener la batería entre aproximadamente el 20% y el 80% puede contribuir a reducir el desgaste a largo plazo.

Esto no significa que esté prohibido cargar el celular al 100% o dejar que alguna vez llegue al 0%. Lo importante es que esas situaciones sean ocasionales y no formen parte de la rutina diaria.

Otros hábitos que ayudan a cuidar la batería

Además de evitar las descargas profundas, puedes prolongar la vida útil de la batería con estas prácticas:

No expongas el celular al sol ni lo dejes dentro de un automóvil caliente.

Retira fundas muy gruesas si notas que el teléfono se calienta durante la carga.

si notas que el teléfono se calienta durante la carga. Instala las actualizaciones del sistema operativo cuando estén disponibles.

del sistema operativo cuando estén disponibles. Activa el modo ahorro de energía si sabes que pasarás muchas horas sin poder cargar el dispositivo.

Utiliza accesorios certificados o de fabricantes confiables.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí