Los códigos QR están en todas partes. Los vemos en restaurantes, estacionamientos, tiendas, carteles publicitarios, recibos y hasta en correos electrónicos. Gracias a ellos, basta con usar la cámara del celular para acceder rápidamente a una página web, descargar una aplicación o realizar un pago. Sin embargo, esa facilidad también ha llamado la atención de los ciberdelincuentes. Lo que parece un simple cuadrado con puntos puede ocultar enlaces maliciosos diseñados para robar información personal o financiera. Por ello, especialistas en seguridad digital advierten que no todos los códigos QR son tan inocentes como parecen y que escanear uno desconocido desde el celular puede representar un riesgo si no se toman ciertas precauciones.

¿Por qué los expertos alertan sobre los códigos QR?

El principal problema es que los usuarios no pueden ver fácilmente el destino de un código QR antes de escanearlo. Esto permite que los delincuentes oculten enlaces fraudulentos detrás de una imagen que aparenta ser completamente inofensiva.

La especialista en ciberseguridad Inga S. señala que los códigos QR transmiten una sensación de seguridad que muchas veces juega a favor de los atacantes. Según explica, ha visto incidentes en los que un simple escaneo terminó llevando a las víctimas a páginas falsas de inicio de sesión, robo de credenciales e incluso instalaciones silenciosas de malware.

Para la experta, el éxito de estas estafas radica en que los delincuentes no necesariamente vulneran sistemas tecnológicos, sino que aprovechan la confianza y los hábitos cotidianos de las personas.

Los expertos recomiendan verificar el origen de cualquier código QR antes de usarlo en celulares. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Los riesgos más comunes al escanear un QR desconocido

A continuación, algunos de los peligros que puede enfrentar un usuario al escanear un código QR de origen dudoso:

Riesgo Qué puede ocurrir Robo de contraseñas El usuario es dirigido a una página falsa que imita servicios legítimos. Estafas de pago El código redirige a plataformas fraudulentas para realizar transferencias o compras. Robo de datos personales Se solicitan nombres, correos, teléfonos u otra información sensible. Descarga de malware Se inicia la descarga de software malicioso en el dispositivo. Suplantación de identidad Los delincuentes utilizan la información obtenida para acceder a otras cuentas.

¿Cómo están utilizando los delincuentes los códigos QR?

Según la advertencia de Inga S., actualmente se están observando varios métodos de ataque relacionados con esta tecnología:

Método utilizado Cómo funciona Adhesivos falsos Colocan un QR fraudulento sobre uno legítimo en lugares públicos. Correos electrónicos con QR Sustituyen enlaces tradicionales para evadir filtros de seguridad. Pagos mediante QR manipulados Redirigen a sitios falsos donde se solicitan pagos. Falsas actualizaciones de seguridad Simulan procesos corporativos para robar credenciales.

La especialista destaca que muchas personas no detectan el peligro porque confían en el lugar donde encuentran el código, como un restaurante, un estacionamiento o una empresa aparentemente conocida.

Un código QR fraudulento puede redirigir tu celular a sitios falsos diseñados para robar información. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Señales de alerta antes de escanear

Antes de utilizar el celular para leer un código QR, conviene prestar atención a algunos detalles:

El código aparece pegado sobre otro.

Fue recibido en un mensaje o correo inesperado .

. Promete premios, descuentos o beneficios demasiado atractivos.

Solicita ingresar datos personales o bancarios inmediatamente.

Proviene de una fuente que no puede verificarse.

Recomendaciones para proteger tu celular

Los expertos coinciden en que unas pocas medidas pueden reducir significativamente el riesgo:

Recomendación Beneficio Verificar quién proporciona el QR Ayuda a confirmar su autenticidad. Revisar la URL antes de abrirla Permite detectar direcciones sospechosas. Evitar pagos mediante códigos desconocidos Reduce el riesgo de fraude financiero. No ingresar contraseñas sin verificar el sitio Protege las cuentas personales. Mantener actualizado el celular Mejora la protección frente a amenazas.

¿Entonces es peligroso escanear códigos QR desconocidos?

La respuesta es sí, puede serlo. Los códigos QR son herramientas útiles y seguras cuando provienen de fuentes confiables, pero también pueden ser utilizados para engañar a los usuarios y robar información.

Como advierte la experta Inga S., el verdadero riesgo está en la confianza automática que muchas personas depositan en ellos. Por eso, antes de escanear cualquier código con el celular, vale la pena dedicar unos segundos a verificar su origen. Esa simple precaución puede evitar problemas de seguridad mucho mayores.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí