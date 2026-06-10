Es una escena bastante cotidiana: el celular está conectado al cargador y, mientras la batería se recupera, aprovechamos para responder mensajes, revisar redes sociales o ver videos. Sin embargo, muchas personas se preguntan si esta práctica puede afectar el dispositivo o incluso representar algún riesgo. De acuerdo con fabricantes de tecnología y especialistas en baterías, usar el celular mientras se está cargando no suele ser peligroso en los teléfonos modernos, pero sí puede generar más calor y acelerar el desgaste de la batería si se realiza de forma frecuente, especialmente cuando se ejecutan tareas exigentes como videojuegos, transmisión de video o aplicaciones que demandan mucho procesamiento. Además, el uso de cargadores certificados y en buen estado es fundamental para evitar problemas relacionados con la seguridad y el rendimiento del equipo.

¿Se puede usar el celular mientras carga?

La respuesta corta es sí. Los smartphones actuales están diseñados para funcionar mientras reciben energía del cargador. Sus sistemas de gestión de batería regulan el flujo eléctrico para proteger los componentes internos y evitar sobrecargas.

No obstante, expertos como Isaias Marcial advierten que el problema no está en usar el teléfono ocasionalmente durante la carga, sino en realizar actividades que generen un aumento significativo de temperatura. El calor es uno de los principales enemigos de las baterías de iones de litio, las más utilizadas en los celulares modernos.

La vida útil de las baterías de los celulares puede reducirse si se exponen frecuentemente a altas temperaturas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El calor es el principal riesgo

Cuando un celular se está cargando, la batería ya produce cierta cantidad de calor de forma natural. Si al mismo tiempo se ejecutan juegos, aplicaciones de realidad aumentada o videos en alta resolución, la temperatura puede elevarse aún más. Este exceso de calor puede acelerar la degradación de la batería y reducir su capacidad con el paso del tiempo.

Por esa razón, fabricantes como Apple y Google recomiendan evitar temperaturas elevadas durante la carga y retirar fundas si el dispositivo se calienta demasiado.

¿La batería se daña más rápido?

Los especialistas de CNET coinciden en que usar el celular mientras carga no provoca un daño inmediato. Sin embargo, hacerlo constantemente y bajo condiciones de alta temperatura puede contribuir al desgaste prematuro de la batería. Además, el proceso de carga suele tardar más porque parte de la energía que recibe el dispositivo se utiliza para alimentar las aplicaciones que están en funcionamiento.

Los celulares modernos cuentan con sistemas de protección para gestionar la carga de forma segura. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Consejos para usar el celular de forma segura mientras carga

Utiliza cargadores y cables certificados por el fabricante.

por el fabricante. Evita jugar o usar aplicaciones muy exigentes mientras se carga.

No cubras el teléfono con almohadas, mantas u otros objetos que retengan calor.

con almohadas, mantas u otros objetos que retengan calor. Si notas un calentamiento excesivo, desconecta el dispositivo y deja que se enfríe.

Mantén el celular en una superficie fresca y ventilada durante la carga.

Usar el celular mientras se está cargando no es algo prohibido ni especialmente peligroso en los dispositivos actuales. Sin embargo, los expertos recomiendan moderar esta práctica, especialmente cuando implica actividades que generan mucho calor. Si utilizas accesorios de calidad y evitas exigir demasiado al equipo durante la carga, podrás prolongar la vida útil de la batería y mantener un mejor rendimiento a largo plazo.

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