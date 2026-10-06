El precio del dólar en Colombia hoy, martes 6 de octubre de 2026, tiene una TRM reportada de 3.209,78 pesos colombianos por cada dólar estadounidense . Para quienes necesitan comprar dólares, vender divisas o calcular una transferencia, es importante diferenciar la TRM de la cotización ofrecida por una entidad. Bancolombia, por ejemplo, señala que la tasa aplicada a sus operaciones de compra y venta de dólares en efectivo depende de las condiciones del mercado.

¿Cuál es la TRM del dólar hoy?

La TRM reportada para este martes es de 3.209,78 COP, frente a los 3.273,49 COP registrados para el lunes 5 de octubre. Según el histórico de Dólar Hoy, la diferencia equivale a una disminución de 63,71 pesos, correspondiente a una caída aproximada del 1,95%.

La siguiente tabla reúne los principales datos disponibles. Las equivalencias son cálculos de referencia basados en la cotización reportada y no representan una oferta bancaria ni incluyen posibles cargos.

Indicador Valor o estado TRM reportada del 6 de octubre 3.209,78 COP por USD TRM reportada del 5 de octubre 3.273,49 COP por USD Variación diaria reportada −63,71 COP; −1,95% Equivalencia de 10 USD 32.097,80 COP Equivalencia de 100 USD 320.978 COP Equivalencia de 1.000 USD 3.209.780 COP Compra promedio publicada por Dólar Hoy 3.310 COP por USD Venta promedio publicada No utilizable: aparece en cero Certificado oficial diario No extraído durante la consulta

¿Quién calcula la TRM en Colombia?

La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular y certificar diariamente la Tasa Representativa del Mercado. El Banco de la República establece la reglamentación aplicable, pero no debe confundirse esta función con la certificación del indicador.

La TRM corresponde al promedio ponderado por monto de determinadas operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses a cambio de pesos colombianos. La metodología considera operaciones con cumplimiento el mismo día de su negociación y excluye, entre otras, las operaciones de derivados.

El Banco de la República también explica que la TRM vigente para cada día se calcula y certifica con las operaciones del día anterior. Por ello, no debe presentarse automáticamente como el precio de apertura del mercado ni como una cotización actualizada minuto a minuto.

En esta consulta, las fuentes secundarias coinciden en 3.209,78 COP. Sin embargo, el reporte oficial recuperado no mostró el valor diario en su contenido accesible. La cifra debe identificarse como reportada hasta completar la comprobación directa del certificado de la Superintendencia.superfinanciera+2

Cómo convertir dólares a pesos colombianos

Para convertir USD a COP con esta referencia, multiplica la cantidad de dólares por 3.209,78. Así, 100 USD equivalen a 320.978 COP y 500 USD representan 1.604.890 COP. Estos resultados coinciden con la tabla de equivalencias de la fuente consultada.

Para convertir pesos a dólares, divide el monto en COP entre la misma tasa. Por ejemplo, 1.000.000 de pesos equivalen aproximadamente a 311,55 USD antes de aplicar una cotización comercial o eventuales cargos.

La distinción práctica es entre una equivalencia y una operación: la primera permite estimar un presupuesto; la segunda requiere conocer el precio que efectivamente ofrece la entidad. Confirma cuánto recibirás o pagarás por el monto completo, especialmente si cambiarás efectivo o realizarás una transferencia. La cotización bancaria puede diferir de la referencia publicada.