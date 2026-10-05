Anthropic ha empezado a buscar voluntarios entre los usuarios de su ‘chatbot’ Claude para que compartan las conversaciones de voz que mantienen con él con el objetivo de ayudar a entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

Los usuarios de Claude han empezado a ver una notificación emergente que les pide permiso para utilizar su voz para mejorar los modelos de IA, dándoles la opción de indicar si lo permiten o no, con sendos botones de acción.

Esta notificación aparece al acceder a las funciones de voz del ‘chatbot’, como recoge Bleeping Computer, y en ella se indica también que el usuario puede desactivarlo o eliminar los datos de sus conversaciones de voz en cualquier momento, desde las opciones de configuración.

Se trata de una participación opcional, diferente de la que también permite -también de manera opcional- compartir las conversaciones escritas y las sesiones de programación para entrenar los modelos de IA de Anthropic.