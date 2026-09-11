Amazon ha utilizado inteligencia artificial y efectos visuales para sincronizar los labios con los actores en los programas doblados, una tecnología que, asegura, crea una “una experiencia de visualización más agradable y accesible”, y que se estrenará con Maxton Hall.

Maxton Hall, un drama romántico alemán que se desarrolla en una escuela privada, basado en las novelas ‘Save Me’ de Mona Kasten, además de ser “la serie original internacional más vista” de Prime Video, es también la primera en incorporar una nueva tecnología de doblaje.

Desde este jueves, las dos primeras temporadas de Maxton Hall utilizan la tecnología de sincronización labial, que mejora los doblajes de voz hechos con humanos al sincronizar el movimiento de los labios de los actores con el audio en otro idioma.

Para ello, la compañía utiliza inteligencia artificial y efectos visuales “aplicados de forma responsable”, como explica en un comunicado. Con ello, asegura que ofrece “una experiencia de visualización más agradable y accesible” para los clientes de Prime Video de todo el mundo.

Esta tecnología también estará disponible en la tercera temporada de Maxton Hall cuando se estrene el próximo 9 de diciembre. Por el momento, solo para el inglés.

Amazon ha confirmado su intención de extender esta tecnología a más contenidos