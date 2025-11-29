CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt) lograra destruir los sueños de Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) al final de la segunda temporada de “Maxton Hall”, los fanáticos del drama adolescente alemán de Amazon Prime Video tienen varias preguntas sobre el futuro académico de la protagonista y sobre su romance con James (Damian Hardung). Aunque siguen juntos, eso podría cambiar cuando se revele el origen de la fotografía que arruinó la vida de Ruby. A continuación, te comparto lo que se sabe sobre una tercera entrega.

En el último episodio de la temporada 2, mientras el director Lexington (Thomas Douglas) confirma la autenticidad de la fotografía que recibió, un rumor explosivo sacude la final de lacrosse: el subdirector Graham Sutton (Eidin Jalali) tiene un romance con una estudiante. Lydia Beaufort (Sonja Weißer) está asustada, pero Sutton la tranquiliza y promete permanecer a su lado.

Luego de que James falta a la reunión con los inversores y Beaufort pierde el apoyo de Harold Ellington (Bernd Lambrecht), Mortimer responde brutalmente. Compra la panadería que alguna vez fue de la familia Bell y deja a la madre de Ruby sin empleo. Además, deshereda a sus hijos luego de la lectura del testamento de Cordelia Beaufort, quien al parecer le dejó todo a su esposo. Pero eso no es lo peor.

¿Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt) manipuló el testamento de su esposa en el último episodio de la temporada 2 de "Maxton Hall"? (Foto: Amazon Prime Video)

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 3 DE “MAXTON HALL”

Amazon Prime Video confirmó la tercera temporada de “Maxton Hall” en junio de 2025, es decir, cinco meses antes del estreno de la segunda entrega. Probablemente se trate de la última temporada, ya que Damian Hardung dijo, “una última vez, de vuelta a la escuela” tras la noticia de la renovación.

Además, la nueva temporada adaptará el tercer y último libro de la saga escrita por Mona Kasten, “Save Us”.

“Revisar las motivaciones y acciones de los personajes y, de ser necesario, redefinir ciertas áreas del libro es todo un reto”, declaró Ceylan Yildirim, guionista principal y productora ejecutiva de Maxton Hall, a Deadline. “Al respetar la trama original y añadir nuevas capas a la narrativa en colaboración con Mona Kasten y nuestros socios de Amazon, esperamos seguir deleitando tanto a los fans de los libros como a nuestra audiencia global de streaming con nuevas y emocionantes formas en la tercera temporada”.

Por lo pronto, no se han revelado los detalles del rodaje, el número de episodios ni la fecha de estreno. No obstante, se espera que tenga seis capítulos, al igual que las anteriores entregas y lleguen en el 2026.

Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) es expulsada y James Beaufort (Damian Hardung) la consuela en el sexto episodio de la temporada 2 de "Maxton Hall" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “MAXTON HALL”?

Al final de la segunda temporada de “Maxton Hall”, se revela que la estudiante acusada de tener un romance con Sutton es Ruby. Mortimer utilizó la fotografía que robó del teléfono de su hijo para inculparla. Debido a esto, ella es expulsada de la escuela y pierde su oportunidad de asistir a Oxford.

¿Lydia y Sutton contarán la verdad? ¿Servirá de algo? ¿Montimer conoce el secreto de su hija? ¿Alteró el testamento de su esposa? ¿Cómo reaccionará Ruby cuando descubra de dónde salió esa foto? ¿Qué planea hacer Elaine con la foto de Lydia y Sutton? ¿Qué pasará con Ruby y James? Son algunas de las preguntas que debe responder la tercera temporada.

“Ahora, con todo el sueño de Ruby destruido por su padre, creo que es un buen comienzo para otra temporada”, señaló Hardung al medio Swooon. “Creo que estamos en una hermosa posición... Han luchado mucho el uno por el otro y han luchado por el amor que merecen, así que es el lugar perfecto para la tercera, Save Us. Son ellos dos contra el resto del mundo”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “MAXTON HALL”

A pesar de que no se ha confirmado, es claro que Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung retomarán sus roles protagónicos en la tercera temporada de “Maxton Hall”. También deben volver personajes principales como Mortimer, Lydia, Sutton, Elaine y más.

Harriet Herbig-Matten como Ruby Bell

Damian Hardung como James Beaufort.

Sonja Weißer como Lydia Beaufort

Fedja van Huêt como Mortimer Beaufort

Justus Riesner como Alistair Ellington

Ben Felipe como Cyril Vega

Andrea Guo como Lin Wang

Esmael Agostinho como Wren Fitzgerald

Runa Greiner como Ember Bell

Gina Henkel como Helen Bell

Martin Neuhaus como Angus Bell

Hyun Wanner como Percy

¿Qué planea Elaine Ellington (Eli Riccardi) para la tercera temporada de la serie alemana "Maxton Hall"? (Foto: Amazon Prime Video)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí