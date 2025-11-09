A estas alturas todos sabemos que “Maxton Hall”, la producción alemana de Amazon Prime Video que conquistó a miles de usuarios gracias a la historia de Ruby Bell y James Beaufort, es un drama ambientado en un colegio de élite, que combina romance juvenil, conflictos familiares y ese toque de tensión que engancha desde el primer capítulo.

Después de más de un año de espera, la segunda temporada de “Maxton Hall” por fin se estrenó este 7 de noviembre en Amazon Prime Video. Y claro, apenas los fans terminaron de ver los tres primeros capítulos disponibles hasta el momento, surgió la gran pregunta: ¿habrá una temporada 3?

James Beaufort (Damian Hardung) en la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

¿”MAXTON HALL” TENDRÁ UNA TERCERA TEMPORADA?

Pocos días antes del estreno de la temporada 2, Amazon Prime Video confirmó oficialmente que sí habrá una tercera temporada de “Maxton Hall”, por lo que, seguramente, estarás muy contento, ya que la historia de Ruby y James seguirá presente con más episodios en el futuro.

Esta confirmación llegó incluso antes de que los nuevos episodios estuvieran disponibles, lo que demuestra la confianza de Prime Video en el proyecto protagonizado por Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung. No es para menos: la primera temporada fue todo un éxito internacional y logró posicionarse entre las series europeas más vistas del catálogo de la plataforma.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “MAXTON HALL”?

Hasta el momento, Prime Video no ha revelado la fecha de estreno de la tercera temporada. Tampoco se ha confirmado si las grabaciones ya comenzaron o si aún están en fase de preproducción. Lo más probable es que, al igual que ocurrió con la segunda parte, la producción se tome su tiempo para cuidar los detalles y ofrecer una temporada que esté a la altura de las expectativas.

Si seguimos el ritmo de lanzamiento de las anteriores entregas, podríamos esperar que los nuevos episodios lleguen a finales 2026. Sin embargo, esto es solo una estimación, ya que el servicio de streaming todavía no ha hecho un anuncio oficial.

¿DE QUÉ TRATA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “MAXTON HALL”?

En la segunda temporada, los espectadores retoman el drama justo donde lo dejó la primera parte. La vida de Ruby Bell se derrumba por un inesperado problema en la familia Beaufort, lo que pone a prueba su relación con James. A lo largo de los nuevos capítulos, vemos a James intentando recuperar la confianza de su amada, mientras ella lucha por mantenerse enfocada en sus sueños y conseguir una plaza en la Universidad de Oxford.

ACTORES Y PERSONAJES DE “MAXTON HALL” - TEMPORADA 2

Harriet Herbig-Matten como Ruby Bell

Damian Hardung como James Beaufort

Sonja Weißer como Lydia Beaufort

Fedja van Huêt como Mortimer Beaufort

Clelia Sarto como Cordelia Beaufort

Andrea Guo como Lin Wang

Justus Riesner como Alistair Ellington

Ben Felipe como Cyril Vega

Runa Greiner como Ember Bell

Govinda Gabriel Cholleti como Keshav Patel

Eidin Jalali como Graham Sutton

Martin Neuhaus como Angus Bell

Julia-Maria Köhler como Helen Bell

Cosima Leonie Wiesend como Camille

Esmael Agostinho como Wren Fitzgerald

Frederic Balonier como Kieran Rutherford

Eli Riccardi como Elaine Ellington

Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) en la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

CALENDARIO OFICIAL DEL ESTRENO DE CADA CAPÍTULO

Episodio Fecha de estreno Episodio 1 7 de noviembre, 2025 (ya disponible) Episodio 2 7 de noviembre, 2025 (ya disponible) Episodio 3 7 de noviembre, 2025 (ya disponible) Episodio 4 14 de noviembre, 2025 Episodio 5 21 de noviembre, 2025 Episodio 6 28 de noviembre, 2025

FICHA TÉCNICA DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “MAXTON HALL”

Elemento Detalle Título original “Maxton Hall: Die Welt zwischen uns” País Alemania Idioma original Alemán Plataforma Amazon Prime Video Episodios 6 Género Drama romántico juvenil Basada en Novela “Save Me” de Mona Kasten Lanzamiento 7 de noviembre, 2025 (inicio segunda temporada) Elenco principal Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Sonja Weißer, Fedja van Huêt, Clelia Sarto, Andrea Guo, Justus Riesner, Ben Felipe, Runa Greiner, Govinda Gabriel Cholleti

TRÁILER DE “MAXTON HALL 2″

